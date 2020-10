Første Operasjon I Europa Med Et Fullt Implanerbart Cochleaimplantat

En ung mann med alvorlig hørselstap var den første personen i Europa som fikk et fullt implanterbart cochleaimplantat. Cochleaimplantatsystemer (CI), som omgår den ikke-fungerende delen av øret og stimulerer hørselsnerven elektrisk, har lenge vært en standardbehandling for personer med alvorlig hørselstap eller døvhet. Systemet består for tiden av et implantat som er kirurgisk plassert under huden, og en lydprosessor som bæres utvendig, enten bak øret eller direkte på hodet. Lydprosessoren inneholder mikrofoner som plukker opp lyd samt forsyner systemet med strøm.

"Våre cochleaimplantater har hjulpet hundretusener av mennesker over hele verden til å høre og få forbedret livskvalitet. Mange brukere har uttrykt et ønske om en CI som fungerer uten en ekstern komponent på øret eller hodet, som er usynlig og fungerer selv når brukerne sover," sier Dr. Ingeborg Hochmair, grunnlegger og CEO i MED-EL.

Fullt implanterbare cochleaimplantater er den mest innovative og sofistikerte teknologien innen hørselsløsninger. TICI inneholder alle interne og eksterne komponenter i et cochleaimplantatsystem i en enhet som er plassert under huden, inkludert lydprosessor, mikrofon og strømforsyning.

"Det er vårt mål å overvinne hørselstap som en barriere for kommunikasjon og livskvalitet. I flere tiår har vår forskning og utvikling vært basert på tett tverrfaglig samarbeid med klinikker og universitetsavdelinger. Disse samarbeidene gjør at vi kontinuerlig kan fremme teknologi og løsninger for mennesker med nedsatt hørsel. Å utvikle en fullt implanterbar enhet, har vært i fokus i MED-ELs forskning i mange år. Jeg er veldig stolt av vårt dedikerte team av eksperter som har jobbet kreativt og med flid for å utvikle denne unike enheten innen godt over et tiår. ", forklarer Dr. Hochmair.

Med den første TICI-implantasjonen har MED-EL nok en gang bekreftet sin posisjon som leder innen høreimplantatfeltet. Det globale selskapet med hovedkontor i Innsbruck, Østerrike, er kjent for sitt sterke fokus på forskning og utvikling, samt for kontinuerlig å skyve teknologiske grenser frem til fordel for brukerne.

Prof. Dr. Philippe Lefebvre, leder av ØNH-avdelingen ved Universitetssykehuset i Liège og professor ved Universitetet i Liège, Belgia, utførte Europas første TICI-implantasjon. Han er en ledende ekspert innen implantologi med bred kompetanse innen implanterbar mikrofonteknologi. "Vi testet implantatet etter operasjonen og er glade for at alt fungerer som forventet. Moderne cochleaimplantatteknologi har utviklet seg i et imponerende tempo og leverer fremragende hørselsresultater. TICI er en milepæl innen cochleaimplantasjon. Det har vært et ønske fra cochleaimplantasjonens tidlige dager å kunne integrere alle komponenter i en intern enhet. ", påpeker ØNH professoren.

Flere operasjoner med det fullt implanterbare cochleaimplantatet vil følge i Liège og München bli gjort i løpet av de neste par månedene som en del av den kliniske gjennomførbarhetsstudien.

Om MED-EL

MED-EL Medical Electronics, en leder innen implanterbare hørselsløsninger, har som mål å overvinne hørselstap som en barriere for kommunikasjon. Den østerrikske, privateide virksomheten ble grunnlagt av pionerne Ingeborg og Erwin Hochmair. Deres banebrytende forskning førte til utviklingen av verdens første mikroelektroniske flerkanals cochleaimplantat, som ble implantert første gang i 1977 og var grunnlaget for det som i dag er kjent som det moderne CI. Dette la også grunnlaget for den vellykkede veksten siden 1990, da de fikk sine første ansatte. Hittil har MED-EL vokst til mer enn 2200 ansatte fra hele verden.

Selskapet tilbyr det bredeste spekteret av implanterbare og ikke-implanterbare løsninger for å behandle alle typer hørselstap, slik at mennesker i 124 land kan glede seg over hørsel ved hjelp av en MED-EL løsning. MED-ELs hørselløsninger inkluderer cochlea- og mellomøreimplantatsystemer, kombinert Electric Acoustic Stimulation, hjernestammimplantat samt kirurgiske og ikke-kirurgiske benledningløsninger. http://www.medel.com

Ansvarlig for dette dokumentet

MED-EL Elektromedizinische Geräte

Gesellschaft m.b.H.

Fürstenweg 77a

6020 Innsbruck

Österreich

Register-Nr. FN 48608h

UST.-ID-NUMMER: ATU 31722507

CEO

Doz. DI Dr DDr med. h.c. Ingeborg Hochmair

www.medel.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1314552/Prof_Philippe_Levebre.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1314553/Ear_anatomy.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1314551/MED_EL_Logo.jpg

SOURCE MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH