Fort démarrage de MLP Care pour le premier trimestre 2019

Lors du premier trimestre de 2019, le chiffre d'affaires de MLP Care (BIST : MPARK) a augmenté de 25 % pour atteindre 933 millions TL. En incluant les recettes des hôpitaux administrés, la croissance du chiffre d'affaires au premier trimestre 2019 grimpe à 28 %

(BIST : MPARK) Le BAIIA ajusté a augmenté de 20 %, portant la marge du BAIIA à 18,0 %. Si on exclut les éléments exceptionnels, la croissance du BAIIA est de 29 %

Le bénéfice net avant impôt est devenu positif et l'entreprise a enregistré un bénéfice de 12 millions TL. Le bénéfice net a atteint 3 millions TL

MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MLP Care), le principal prestataire de soins de santé privé de Turquie, a publié ses résultats financiers pour le premier trimestre 2019.

Le chiffre d'affaires a atteint 933 millions TL, soit une hausse de 25 % par rapport aux 749 millions de recettes du premier trimestre de l'année précédente. En incluant les recettes des hôpitaux administrés, la croissance du chiffre d'affaires atteint 28 % Le BAIIA ajusté a augmenté de 20 %.

Le bénéfice net avant impôt redevient positif et un bénéfice de 12 millions TL est enregistré au premier trimestre, contre 31 millions TL de pertes lors du premier trimestre 2018. MLP Care a enregistré un bénéfice net de 3 millions TL en raison de solides performances opérationnelles et de couverture. Le bénéfice net normalisé pour les pertes de change était de 29 millions TL.

Au premier trimestre, les efforts continuent de se porter sur une forte croissance dans le domaine du tourisme médical, qui représente actuellement 11,4 % du chiffre d'affaires total.

Le Dr Muharrem Usta, président et directeur-général de MLP Care, a commenté les résultats du premier trimestre :

« Nous avons bien commencé l'année avec un chiffre d'affaires et un BAIIA au premier trimestre 2019 augmentant bien au-dessus de l'inflation. Les recettes du tourisme médical étranger (FMT) ont augmenté de 79 % en glissement annuel et ce segment continue d'afficher une forte progression qui va se poursuivre.

« En avril 2019, nous avons signé un accord avec Bupa Acibadem Insurance Group, un important acteur du marché turc des régimes d'assurance maladie. Avec cet accord, les détenteurs d'une assurance du programme d'adhésion SenCart, principalement Bupa Acıbadem et Aksigorta, qui couvrent 655 000 personnes, pourront bénéficier des services de soins des hôpitaux des groupes Liv et Medical Park.

« Nous nous attacherons à améliorer davantage nos opérations, et à renforcer notre bilan financier et nos flux de trésorerie pour le reste de l'année 2019. »

À propos de MLP CARE

Nous sommes le plus important prestataire de services de soins privé de Turquie en termes de nombres d'hôpitaux, de lits et de couverture géographique ; nous possédons 31 hôpitaux, 6 000 lits et couvrons 17 villes à travers le pays. Nous traitons plus de 2 millions de personnes chaque année, et nos patients sont principalement issus des classes moyennes supérieures du marché. Nous offrons un éventail complet de soins allant de la gynécologie, la cardiologie, l'oncologie, l'orthopédie et les soins intensifs, jusqu'à des traitements complexes tels que les transplantations d'organes et de moelle épinière. Au 31 mars 2019, nous comptions plus de 20 000 collaborateurs, dont plus de 2 200 médecins, supervisés par une équipe du siège qui intègre les opérations de terrain, définit les stratégies et suit les performances en temps réel des 31 hôpitaux.

