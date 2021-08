FORTUNE divulga lista anual Fortune Global 500

NOVA YORK, 2 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A FORTUNE anunciou hoje a lista FORTUNE Global 500 do ano fiscal de 2020, classificando as maiores empresas do mundo de acordo com o faturamento. O Walmart conquistou o primeiro lugar pelo oitavo ano consecutivo e pela 16ª vez desde 1995. A China continental (incluindo Hong Kong) tem mais uma vez o maior número de empresas na lista, 135, onze a mais do que no ano passado. Somando Taiwan, o total da Grande China é 143. Os EUA subiram um, com 122, e o Japão manteve-se estável com um total de 53. As empresas da lista de 2021 estão sediadas em 220 cidades e 31 países em todo o mundo. A lista deste ano conta com 23 CEOs mulheres nas empresas da FORTUNE Global 500, nove a mais do que no ano passado.

Capa da FORTUNE Global 500 de 2021

As empresas da FORTUNE Global 500 tiveram faturamento que corresponde a mais de um terço do PIB do mundo. Elas tiveram faturamento de 31,7 trilhões de dólares (queda de 5%), lucros de 1,6 trilhão de dólares (queda de 20%) e empregam 69,7 milhões de pessoas mundialmente.

A Apple (nº 6) obteve 57 bilhões de dólares em lucros, e é a empresa mais lucrativa da FORTUNE Global 500 em 2021, pondo fim ao reinado de dois anos da Saudi Aramco (nº 14).

Observando a classificação de 2021, o editor da lista da FORTUNE, Scott DeCarlo, comenta: "As mudanças radicais que a pandemia provocou terão implicações de longo prazo para as empresas em todo o mundo. Utilizando-a como catalisador, a Global 500 mostrou ao mundo como se adaptar, evoluir e se reinventar. A Global 500 é uma visão de um mundo que estamos deixando para trás rapidamente e também um guia para o novo ambiente que está tomando forma."

LISTA DAS DEZ MAIORES EMPRESAS DA FORTUNE GLOBAL 500:

Walmart (EUA) State Grid (China) Amazon.com (EUA) China National Petroleum (China) Sinopec (China) Apple (EUA) CVS Health (EUA) UnitedHealth Group (EUA) Toyota Motor (Japão) Volkswagen (Alemanha)

Em seu prefácio na edição de agosto/setembro de 2021, o editor-chefe interino da FORTUNE, Brian O'Keefe, escreveu: "Nossa classificação anual das maiores empresas do mundo em termos de faturamento continua sendo o scorecard definitivo para o sucesso comercial. Considere que, apesar do impacto provocado pela pandemia, as empresas da lista geraram 31,7 trilhões de dólares em faturamento no ano passado, o equivalente a um terço do PIB global. Entretanto, a crise da COVID-19 também provou ser um momento de mudança transformadora para as maiores corporações do mundo, com 45 novas empresas ingressando na lista."

As empresas são classificadas pelo faturamento total de seus respectivos anos fiscais encerrados em ou antes de 31 de março de 2021. Todas as empresas da lista devem publicar dados financeiros e informar parte ou todos seus números para uza agência governamental. Os valores são os informados e as comparações são feitas com os dados do ano anterior, conforme originalmente informados para aquele ano.

Sobre a FORTUNE

A FORTUNE impulsiona a discussão sobre negócios. Com uma perspectiva global, o conhecimento norteador da história e um olhar sem hesitação para o futuro, informamos e revelamos as histórias que importam hoje e importarão ainda mais amanhã. Com o poder confiável de mobilizar e desafiar aqueles que estão moldando a indústria, o comércio e a sociedade em todo o mundo, a FORTUNE indica o caminho para os líderes mundiais e lhes oferece as ferramentas para aperfeiçoar os negócios. Para mais informações, acesse www.fortune.com.

