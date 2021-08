Fórum China-SCO e Smart China Expo 2021 começam em Chongqing

Chongqing e os países da SCO formam em conjunto uma plataforma de cooperação de desenvolvimento para a economia digital, que promoverá o intercâmbio e a cooperação internacionais nessa área e alcançará um desenvolvimento comum mutuamente benéfico para todas as partes.

Cinco fóruns abordam os temas de economia digital, comércio eletrônico, turismo inteligente, logística inteligente, desenvolvimento de canais digitais, entre outros, no Fórum SCO, enquanto seis se concentram na internet industrial no SCE 2021.

Os convidados que participarão, seja de forma presencial ou on-line, são provenientes de 18 países da SCO, incluindo a China, e contarão com a participação de figuras importantes como a Secretaria da SCO, o Conselho Empresarial da SCO e o Comitê Jovem da SCO, com participação unânime por parte dos representantes dos países da SCO.

O SCE 2021 continua com o tema estabelecido de Tecnologia Inteligente: Capacitar a Economia e Enriquecer a Vida, e 610 empresas participam da exposição, seja de forma presencial ou on-line, entre as quais 51 são de Singapura, com a área de exposição física englobando 70 mil metros quadrados. O pavilhão de cooperação em economia digital da China-SCO também está montado no Chongqing International Expo Center, e todos os 18 países da SCO participam em uma área que abrange cerca de dez mil metros quadrados.

Ao todo, 133 convidados de destaque, incluindo líderes de organizações internacionais e da indústria mundial, bem como cientistas premiados e acadêmicos de renome, foram convidados, enquanto expositores de 31 países e regiões deverão exibir suas tecnologias on-line e presencialmente.

Este fórum tem grande importância para Chongqing, já que a cidade se encontra atualmente em um estágio de desenvolvimento vigoroso na economia digital. O evento é uma plataforma para fortalecer o intercâmbio entre Chongqing e os países da SCO e também promoverá a cooperação, consultoria e progresso multilaterais.

Haverá uma cooperação e um intercâmbio profundos abordando o tema economia e comércio, com grandes destaques previstos para a apresentação de cerimônias de assinatura de projetos envolvendo países e empresas importantes da Iniciativa Cinturão e Rota, bem como organizações internacionais, cidades-irmãs e líderes setoriais.

