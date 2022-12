Fórum Cidadão Global oferece uma cúpula imersiva inédita em Ras Al Khaimah, Emirados Árabes Unidos, com o objetivo de inaugurar uma evolução cultural coletiva para um mundo mais inclusivo

Mais de 650 convidados de mais de 90 países participaram do evento imersivo de dois dias

"Juntos, podemos transformar o mundo" - Ricky Martin

RAS AL KHAIMAH, Emirados Árabes Unidos, 1 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Realizado sob o patrocínio de Sua Alteza Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Membro do Conselho Supremo dos Emirados Árabes Unidos e governante de Ras Al Khaimah, e em parceria com a Autoridade de Desenvolvimento do Turismo de Ras Al Khaimah (RAKTDA), o Encontro Anual do Fórum Cidadão Global (GCF) recebeu mais de 650 palestrantes e convidados, vindos de mais de 90 países.

A Cimeira Anual de 2022 do Fórum Cidadão Global reuniu um grupo diversificado de participantes para o seu primeiro capítulo da trilogia The Butterfly Effect em Ras Al Khaimah, sob o tema Human Metamorphosis – reconhecendo a mudança de paradigma de uma nova era iluminada pela evolução individual e cultural.

A interconectividade humana, a comunidade e o desenvolvimento pessoal foram as mensagens abrangentes dos dois dias cheios de ação com os participantes reunidos para embarcar em uma jornada de autodescoberta para abordar questões mundiais de forma colaborativa através das lentes da cidadania global.

Armand Arton, fundador do Fórum Global Mundial, comentou sobre a importância do tema em seu discurso de abertura no primeiro dia do Encontro, compartilhando: "Muitos de nós aqui fizemos grandes jornadas - literal e metaforicamente. Circulamos o planeta muitas vezes para chegar onde estamos e ajudamos a reunir este grupo especial de pessoas. Tornar-se um cidadão global não significa que somos cidadãos de lugar nenhum, [...] significa que nos tornamos cidadãos de todos os lugares, sem esquecer de onde começamos - esta é nossa tarefa, este é nosso objetivo ".

Arton também compartilhou: "Os desafios e oportunidades do mundo atual estão interconectados, e a chave para liberar nosso potencial humano é por meio do poder da colaboração e das comunidades. Se pudermos imaginar um novo mundo - juntos, também poderemos criar um."

Os palestrantes do evento de dois dias pediram um foco renovado no auto crescimento e na conexão humana para capacitar a humanidade a ter sucesso em nosso mundo em constante mudança. Os participantes participaram de sessões interativas e experiências imersivas lideradas por visionários e agentes de mudança globais, como Ricky Martin, Deepak Chopra, Richard Quest, Vishen Lakhiani, Karen Wazen, Chris Voss e Wyclef Jean.

Em sua poderosa palestra no cenário de praia, o super astro global e humanitário, Ricky Martin, compartilhou: "Devemos nos adaptar e transformar nossas comunidades em tempos de crises porque juntos somos mais fortes. Trata-se de criar inclusão. Criar condições igualitárias dentro da estrutura de aceitação e com respeito à individualidade é o único caminho que nos aproxima de pensamentos com ideias semelhantes e prosperidade duradoura".

Além de um programa interativo de eventos entre mente, corpo e espírito uma arrecadação de fundos Gala em apoio à UNHCR, à Ricky Martin Foundation e à Global Gift Foundation, o Encontro também procurou desempenhar seu papel sob a perspectiva ambiental, plantando 700.000 árvores na Amazônia Brasileira para compensar as emissões de carbono.

Entre os participantes notáveis do Cidadão Global Gala, repleto de estrelas, apresentado pelas Estrelas de Reality Sara Al Madani e Kris Fade, inclui Huda e Mona Kattan, fundadores da Huda Beaty; Caroline Scheufele, Co-Presidente da Chopard; Bobby Sager, aclamado fotógrafo e humanitário; e apresentações elétricas de músicos do Grammy Award-Winning, Ashanti e Wyclef Jean.

"No geral, a cúpula se concentrou em celebrar o caos como a energia sagrada dos novos começos", disse o CEO do Fórum Cidadão Global, Talimka Yordanova. "Damos as boas-vindas aos participantes em uma jornada de autodescoberta para despertar nossa consciência coletiva e promover a mudança que desejamos ver no mundo".

Em 22 sessões imersivas e interativas, uma casa lotada de participantes revelou a magia e a oportunidade que há no caos - de líderes globais de pensamento, incluindo o Primeiro Ministro, Antígua e Barbuda, o Exmo. Gaston Browne; oator, produtor e apresentador do podcast La Magia del Caos, Aislinn Derbez; o economista, Nouriel Roubini; o membro do Parlamento Europeu, Elena Yoncheva; consultor sênior e representante dos países do Conselho de Cooperação do Golfo, ACNUR, Khaled Khalifa; e vice-presidente do Comissário para a Promoção do Modo de Vida Europeu, European Commission, Margaritis Schinas.

"Foi verdadeiramente inspirador receber as mentes de liderança em Ras Al Khaimah e fazer parte deste importante evento que está ajudando a moldar o futuro para a próxima geração. Com a visão de nos tornarmos líderes regionais em turismo sustentável até 2025, nosso objetivo é promover um setor que seja econômica, ambiental e socialmente sustentável, que apoie a qualidade de vida para nosso povo", comentou Raki Phillips, CEO da Ras Al Khaimah, Autoridade de Desenvolvimento de Turismo.

O Fórum Cidadão Global foi fundado em 2013 como uma plataforma de ação social construída com base em uma comunidade de líderes comprometidos em melhorar o estado de cidadania global para as gerações futuras. Esses líderes estão unidos pela crença compartilhada de que cidadania significa liberdade, representação, igualdade, mas também responsabilidade, sustentabilidade e impacto.

Olhando para o futuro - O planejamento para o segundo capítulo da Butterfly Effect já está em andamento, com foco intenso em incentivar conversas sobre como o mundo pode promover mudanças globais coletivamente e capacitar iniciativas que unem o diálogo com a ação.

Ricky Martin concluiu: "Para alcançar a paz, devemos primeiro nos transformar e experimentar nossa própria metamorfose... juntos podemos transformar o mundo".

