Fórum Cinturão e Rota Verde de Pequim atrai financiadores globais

BEIJING, 19 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Hoje, mais de 150 representantes de 40 bancos, empresas de investimento e organizações internacionais do mundo inteiro se reuniram em Pequim para a Primeira Reunião Plenária sobre os Princípios do Investimento Verde (Green Investment Principles, GIP) para o Cinturão e a Rota, uma importante iniciativa para promover investimentos ambientalmente responsáveis na região Cinturão e Rota.

Lançado pelo Comitê de Finanças Verdes da China e pela Cidade de Londres em novembro de 2018, o programa GRIP é um conjunto de princípios dedicados a promover o investimento com consciência ecológica na região Cinturão e Rota. Trinta instituições globais, incluindo alguns dos principais financiadores da região, assinaram o GIP. O encontro de hoje é o primeiro dos membros do GIP, que procuram formas de implementar os princípios.

"Nas próximas décadas, a maior parte dos investimentos mundiais em infraestruturas será realizado na região Cinturão e Rota, o que terá um impacto profundo no clima e no ambiente", afirmou o Dr. Ma Jun, presidente do Comitê de Finanças Verdes da China. "O objetivo do GIP é incentivar e ajudar seus signatários a integrar melhor as considerações ambientais no processo de tomada de decisões e de execução dos seus investimentos na região".

Para apoiar a implementação do GIP e ajudar a reforçar a capacidade de investimento ecológico dos signatários, foi criada uma secretaria com escritórios em Pequim e Londres. Também será criada uma base de dados de projetos verdes como plataforma de informação entre financiadores e donos de projetos.

"O GIP beneficiará os países da região Cinturão e Rota, pois ajudará a facilitar investimentos verdes, minimizará o impacto negativo de novos investimentos e criará oportunidades sólidas de negócios", disse Chen Yulu, vice-presidente do Banco Popular da China.

"Quero ver as instituições do Reino Unido trabalhando em conjunto com parceiros chineses e internacionais para compartilhar as melhores práticas para implementar os princípios consistentemente", disse Christina Scott, encarregada de negócios da Embaixada Britânica em Pequim.

"Com a colaboração dos nossos parceiros chineses através do UK-China Green Finance Centre (Centro de Finanças Verdes Reino Unido-China), estamos desempenhando um papel fundamental para garantir que os maiores projetos de infraestrutura incorporem o desenvolvimento sustentável e de baixa emissão de carbono", disse Sir Roger Gifford, presidente do Green Finance Institute do Reino Unido.

Na reunião de hoje, os participantes concordaram em criar três grupos de trabalho para estudar as melhores práticas e desenvolver ferramentas e metodologias de implementação. Liderados conjuntamente pelos signatários do GIP, estes grupos de trabalho serão responsáveis por temas como avaliação de riscos ambientais, divulgação de informações e inovação de produtos financeiros verdes.

FONTE China Green Finance Committee

SOURCE China Green Finance Committee