Fórum "Comunicação Internacional na Nova Era" realizado com sucesso

"A vida não é um jogo de soma zero em que, se uma pessoa vencer, todos perdem. Não. Todos nós podemos ganhar...a Friday Culture é um grupo de mídia que celebra a diversidade cultural, promove a paz e compartilha histórias perspicazes, de uma forma positiva e bem-humorada" , afirmou Herman Hu no discurso de boas-vindas.

O fórum foi seguido imediatamente por dois painéis de discussão, os primeiros focados na perspectiva de Hong Kong, com o tema "Hong Kong em destaque: entendendo uma cidade multifacetada". Os convidados compartilharam suas opiniões no primeiro painel, incluindo C K Yeung, ex-vice-presidente associado da Hong Kong Baptist University e Ronnie Chan, presidente da Hang Lung Properties Limited.

A segunda discussão no painel teve como foco contar a história da China com o tema "Como contar a história da China em um mundo polarizado". Nesta seção, os convidados que compartilharam suas opiniões incluíram Tan Sri Dato' David Chiu, presidente, i-CABLE Communications Limited e Pansy Ho, presidente executiva do grupo, Shun Tak Holdings Ltd. Todos os convidados ofereceram opiniões incisivas sobre o assunto.

Sobre a Coalizão de Hong Kong

Fundada em 2020 por Tung Chee Hwa e Leung Chun-ying, a Coalizão de Hong Kong tem como objetivo apoiar Hong Kong a começar de novo e alcançar patamares mais elevados, defendendo o princípio "Um país, dois sistemas".

Sobre a Friday Culture Limited

Fundada em 2021, a Friday Culture Limited é uma empresa de mídia multidimensional que celebra a diversidade cultural, promove a paz e compartilha insights. Acesse o site: www.fridayeveryday.com.

Para baixar fotos de eventos, vídeos e outras informações relevantes:-

http://ftp.giftgift.hk

https://drive.google.com/drive/folders/1rIblkC71NOF-YAMAFgQGtU9D9ZWkgCfU?usp=sharing

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1524070/Group_Photo_Kick_Off_Ceremony.jpg

FONTE Friday Culture Limited

Related Links

http://www.fridayeveryday.com



SOURCE Friday Culture Limited