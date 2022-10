Fórum Econômico Mundial adiciona segunda fábrica da SANY à Rede Global Lighthouse

CHANGSHA, China, 19 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A SANY Heavy Industry ("SANY"), empresa líder do setor de fabricação de equipamentos de ponta, agora tem duas fábricas lighthouse certificadas como parte da prestigiada Rede Global Lighthouse (GLN) do Fórum Econômico Mundial (FEM). A Fábrica nº 18 em Changsha é a segunda fábrica lighthouse certificada no setor global de maquinários pesados, depois da fábrica de maquinários de perfuração da SANY em Pequim.

A GLN, criada em colaboração com a McKinsey, reconhece fábricas lighthouse em todo o mundo, que são fábricas pioneiras na fabricação digital e globalização 4.0 e representam o mais alto nível de fabricação inteligente (FI) e digitalização.

Para resolver os desafios de flutuações de ciclo no mercado da indústria pesada e produção diversificada mas de baixo volume de peças pesadas, a SANY fez pleno uso das soluções flexíveis de produção automatizada, IA e IoT em escala para estabelecer um sistema de fabricação digital e flexível de equipamentos pesados na Fábrica nº 18. As melhorias são significativas: a SANY conseguiu um aumento de 123% da capacidade de produção, 98% na produtividade e redução de 29% nos custos de fabricação das unidades.

"Há apenas duas fábricas lighthouse no setor global de maquinários pesados, e ambas são da SANY. A obtenção da segunda certificação é um reconhecimento de nossa competência e demonstra nossas grandes conquistas em fabricação avançada e transformação digital", disse Xiang Wenbo, presidente da SANY Heavy Industry.

Em julho deste ano, a SANY foi nomeada uma das "50 Smartest Companies" pela MIT Technology Review, enquanto sua Fábrica nº 18 está se tornando a fábrica lighthouse "mais inteligente" de maquinários pesados:

A fábrica de 100 mil metros quadrados produz caminhões betoneira, semi-reboques e caminhões de concreto, cujas ações de mercado têm sido as mais altas do mundo há vários anos consecutivos.

Os nove principais processos de fabricação da fábrica e 32 cenários de produção típicos alcançaram a automação total.

Cada maquinário produzido na fábrica recebe um "cartão de identificação" exclusivo desde o início da produção e é enviado de forma inteligente pelo "cérebro de fábrica" MOM durante todo o processo de produção. A fábrica conquistou todos os elementos da fabricação inteligente.

Todo o corte e a separação das chapas de aço são realizados por robôs com IA e visualização 3D, o que melhora a precisão para um milímetro, reduz o tempo em 60% e reduz o desperdício de materiais quase pela metade.

Os 1.540 sensores e 200 robôs totalmente conectados em rede, implementados em toda a fábrica, geram mais de 30 TB de big data todos os dias.

Com a tecnologia de rastreamento em arco, a plataforma giratória do caminhão betoneira de 3,7 metros de comprimento e 2,6 toneladas viabilizou o aperto e soldagem sem fixação pela primeira vez no setor.

A SANY investiu 500 milhões de yuans (USD 69,53 milhões) e possibilitou de forma inovadora o avanço de 55 importantes tecnologias desde o projeto da Changsha Factory 18 em 2020.

A transformação da FI da Changsha Factory 18 aumentou em 123% sua capacidade de produção, em 98% a eficiência dos funcionários e em 76% a taxa geral de automação, com a capacidade de produzir 263 unidades de manutenção de estoque (SKUs). Em 2021, o valor de produção per capita da fábrica atingiu 14,7113 milhões de yuans (USD 2,05 milhões), e o valor por metro quadrado era de 154 mil yuans (USD 21.410).

As soluções tecnológicas e técnicas originais desenvolvidas no projeto da Changsha Factory 18 foram rapidamente promovidas nas outras 45 fábricas da SANY. As 46 fábricas digitalmente transformadas serviram como base do plano de fábricas inteligentes no contexto da quarta revolução industrial, expandindo a FI para os elos de produção e de distribuição da cadeia industrial ao mesmo tempo.

"A SANY assumiu um compromisso com a transformação digital e inteligente dos produtos, da fabricação e das operações inteligentes por meio do avanço tecnológico contínuo e do compartilhamento de experiências, e conseguimos nos tornar a referência em FI do setor global de maquinários de construção", acrescentou Xiang.

FONTE SANY Group

