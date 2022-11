Líderes e acadêmicos internacionais compartilham perspectivas sobre o futuro

HONG KONG, 2 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- O Fórum Internacional de Comunicação: "Rumo a um mundo mais justo e seguro", organizado em conjunto pela Friday Culture Limited e pela Hong Kong Coalition, foi realizado no dia 2 de novembro. O fórum foi presidido por John KC LEE, diretor executivo da Região Administrativa Especial de Hong Kong; LU Xinning, diretora adjunta, Gabinete de Relações do Governo Popular Central em Hong Kong; YANG Yirui, comissário adjunto do Ministério das Relações Exteriores da República Popular da China em Hong Kong; Regina IP, coordenadora dos membros não oficiais do Conselho Executivo de Hong Kong; Dr. Herman HU, presidente da Friday Culture Limited; Dr. Kennedy WONG, vice-secretário-geral da Hong Kong Coalition; Patrick Tsang, CEO da Chow Tai Fook Enterprises Limited.

A partir da esquerda: Patrick Tsang, Regina Ip, Lu Xinning, John KC Lee, Yang Yirui, Herman Hu, Kennedy Wong (PRNewsfoto/Friday Culture Limited)

O Dr. Herman Hu mencionou em seu discurso de boas-vindas que "hoje, muitas vozes estão tentando contar uma história mais ampla, mais profunda e mais justa sobre o que está acontecendo em nossa cidade e em nosso país. Quando pensamos juntos, somos bons na resolução de problemas."

O fórum incluiu dois painéis de discussão, o primeiro painel discutiu "Como alcançar a justiça em um mundo polarizado". Patrick TSANG moderou o painel com uma série de convidados ilustres, incluindo Regina IP; Amr Wafik Mohamed ELHENAWY, cônsul-geral do Consulado Geral do Egito em Hong Kong, na China; Chandran NAIR, fundador do Global Institute for Tomorrow e Nick CHAN, diretor do AALCO Hong Kong Regional Arbitration Centre.

O segundo painel se concentrou em "Segurança, de uma perspectiva individual para uma perspectiva global". A discussão foi moderada pelo Professor Witman HANG, membro do Conselho Global, do World Summit Awards e as opiniões foram compartilhados por CHEUNG Kwok Kwan, vice-secretário de Justiça; YANG Meng Yang, diretora executiva do departamento de gestão de capital da China International Capital Corporation (CICC) Hong Kong Asset Management Limited; Dr. William YU, CEO da World Green Organisation e Laurie PEARCEY, ex-diretor executivo do Conselho Empresarial China-Austrália.

Sobre a Friday Culture Limited

Fundada em 2021, a Friday Culture Limited é uma empresa de mídia multidimensional que celebra a diversidade cultural, promove a paz e compartilha insights. Acesse o site da Friday Culture: www.fridayeveryday.com .

Sobre a Hong Kong Coalition

Fundada em 2020 por Tung Chee Hwa e Leung Chun-ying, a Hong Kong Coalition tem como objetivo apoiar Hong Kong a superar dificuldades, alcançar patamares mais elevados, defendendo o princípio "Um país, dois sistemas".

