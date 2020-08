Fórum internacional para Uma Coreia explora perspectivas de reunificação em meio à pandemia global, levantes sociais e realinhamentos geopolíticos

Ele estava falando no Fórum Internacional para Uma Coreia, uma conferência global on-line realizada junto com reuniões de líderes cívicos em toda a Coreia para marcar o 75o aniversário da libertação da Coreia do domínio colonial japonês no final da Segunda Guerra Mundial. O Dr. Moon é o fundador e presidente da Global Peace Foundation, copatrocinador da conferência.

O Dr. Edwin Feulner, fundador da Heritage Foundation nos Estados Unidos, disse que a Coreia hoje se encontra em um importante ponto de transição. "Mais do que nunca, acadêmicos e especialistas em políticas, diante do fracasso dos esforços anteriores, veem a unificação coreana como o caminho necessário a seguir", disse ele.

Dando os créditos ao best-seller nacional do Dr. Moon Korean Dream, que enfatiza os valores compartilhados e a cultura do povo coreano, o Dr. Feulner disse que é hora de tirar a busca pela unificação da esfera do governo para envolver o apoio do povo coreano como um todo.

Em Korean Dream, o Dr. Moon pede um renascimento dos princípios fundadores originais da Coreia como uma ética que pode preencher a lacuna entre conservadores e progressistas na Coreia do Sul e, finalmente, entre o norte e o sul.

Emergindo da divisão como uma nova nação, uma Coreia unificada "deve estar enraizada em uma base firme de princípios espirituais universais e valores morais", disse o Dr. Moon. "Eles constituem o alicerce essencial para a verdadeira liberdade. Hongik Ingan - viver para o maior benefício de toda a humanidade - é a aspiração fundamental do povo coreano."

O fórum reuniu os principais especialistas coreanos, legisladores e líderes da sociedade civil para examinar novas oportunidades para o avanço da unificação coreana sobre o tema: "Realinhamento em meio a mudanças globais: Novas oportunidades para uma Coreia livre e unificada", em 15 de agosto de 2020.

O Embaixador Ahn Ho-young, ex-embaixador da República da Coreia nos Estados Unidos e atualmente reitor da University of North Korean Studies, disse que o primeiro passo para a unificação é construir um consenso nacional baseado nos valores da liberdade, democracia e direitos humanos, e no direito de escolher e praticar sua religião.

Ele observou que a unificação alemã dependeu da estreita parceria entre o presidente Bush e o chanceler Kohl, juntamente com um entendimento comum de todas as nações importantes envolvidas.

Os palestrantes dos Estados Unidos expressaram sérias preocupações sobre a capacidade nuclear e a sociedade fechada da Coreia do Norte, ao mesmo tempo em que observaram o papel significativo que a sociedade civil pode desempenhar na redução da divisão entre as duas Coreias.

"Embora a crise atual apresente enormes riscos, ela também apresenta oportunidades; oportunidades para eliminar de uma vez por todas as armas de destruição em massa da península coreana; uma oportunidade para permitir que a China desempenhe um papel construtivo como uma grande potência emergente; acolher o povo da Coreia do Norte para o mundo das nações responsáveis, a longo prazo, pode permitir a reunificação do povo coreano sob um governo que apoie as liberdades encontradas apenas nas democracias", disse o Dr. William Parker, ex-presidente do Instituto EastWest.

O fórum foi patrocinado pela Global Peace Foundation, Action for Korea United e Alliance for Korea United USA e é o primeiro de uma série de fóruns programados para o outono de 2020. Para mais informações visite www.globalpeace.org/international-forum-one-korea.

