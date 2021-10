Forum maritime mondial : Les leaders de l'industrie demandent à la COP26 de s'engager à décarboniser le transport maritime international d'ici 2050

Le Call to Action for Shipping Decarbonization, qui exhorte les dirigeants mondiaux à prendre des mesures pour aligner le transport maritime sur l'objectif de température de l'accord de Paris, a été remis aujourd'hui à la présidence britannique de la COP26 lors du sommet annuel du Forum maritime mondial à Londres

LONDRES, 28 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Le Call to Action for Shipping Decarbonization a été élaboré par un groupe de travail multipartite réuni par la coalition « Getting to Zero », un partenariat entre le Forum maritime mondial, le Forum économique mondial et Friends of Ocean Action. L'appel à l'action est soutenu par plus de 200 chefs d'entreprise et organisations représentant l'ensemble de la chaîne de valeur maritime et envoie le message clair qu'une décarbonisation complète du transport maritime international est à la fois urgente et réalisable. Il appelle les gouvernements à collaborer avec l'industrie du transport maritime pour mettre en œuvre les politiques et les investissements nécessaires pour atteindre les points de basculement critiques dans la décarbonisation des chaînes d'approvisionnement mondiales et de l'économie mondiale.

« Avec l'appel à l'action, les dirigeants de toute la chaîne de valeur maritime envoient un signal fort aux gouvernements qui se réuniront à Glasgow la semaine prochaine : il est temps de relever les niveaux d'ambition et de s'engager à décarboniser entièrement le transport maritime international d'ici 2050. Si les gouvernements veulent être des héros du climat lors de la COP26, ils doivent également l'être au sein de l'Organisation maritime internationale, où une action urgente est nécessaire pour mettre le transport maritime international sur une voie juste et équitable alignée sur l'Accord de Paris », déclare Johannah Christensen, présidente-directrice générale du Forum maritime mondial.

Le Call to Action démontre qu'il existe un large soutien de l'industrie pour la décarbonisation du transport maritime et montre les nombreuses actions et engagements qui sont déjà pris par les entreprises, tout en précisant ce qui est nécessaire de la part des gouvernements pour décarboniser complètement l'industrie d'ici 2050.

Plus précisément, les signataires demandent au gouvernement de :

S'engager à décarboniser le transport maritime international d'ici 2050

Soutenir les projets de transport maritime à émission zéro à l'échelle industrielle par une action nationale

Mettre en place des mesures politiques qui feront du transport maritime à émission zéro le choix par défaut d'ici 2030

La 26e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP26), qui se tiendra à Glasgow du 31 octobre au 12 novembre 2021, est organisée par le Royaume-Uni en partenariat avec l'Italie et réunira les parties afin d'accélérer la réalisation des objectifs de l'Accord de Paris et de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.

« La COP26 est une occasion unique d'accélérer les efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique. Tous les secteurs d'activité doivent participer à l'effort visant à atteindre des émissions nettes nulles et à maintenir les objectifs de température de l'Accord de Paris à portée de main. En tant que président de la COP, je salue le Call to Action for Shipping Decarbonization et son message clair selon lequel les leaders de l'ensemble de l'industrie maritime sont prêts à travailler avec les gouvernements pour décarboniser entièrement le transport maritime international d'ici 2050 », déclare Alok Sharma, président de la COP26.

À propos du Call to Action for Shipping Decarbonization

Plus de 200 chefs d'entreprise et organisations de toute la chaîne de valeur maritime sont signataires du Call to Action for Shipping Decarbonization, notamment le transport maritime, le fret, l'énergie, la finance, les ports et les infrastructures. Les signataires comptent parmi les plus grands acteurs du commerce mondial : Anglo American, A.P. Moller- Maersk, BHP, Bolloré Logistics, BP, BW LPG, Cargill Ocean Transportation, Carnival Corporation, Citi, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, ENGIE, Euronav, Fortescue Metals Group, GasLog, Hapag-Lloyd, Iberdrola, Lloyd's Register, Mitsui O.S.K. Lines, MSC Mediterranean Shipping Company, Ocean Network Express, Olympic Shipping and Management, Ørsted, Panama Canal Authority, Port of Rotterdam, PSA International, Rio Tinto, Shell, Swire Shipping, Trafigura, Ultranav, Unilever, V.Group, Volvo et Yara.

Le Call to Action for Shipping Decarbonizationa été initialement lancé le 22 septembre 2021, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies.

SOURCE Global Maritime Forum