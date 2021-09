Forum mondial de la bioéconomie - une plate-forme mondiale pour la bioéconomie circulaire

En seulement quatre ans, le Forum mondial de la bioéconomie a évolué pour devenir la principale plate-forme mondiale de discussions de haut niveau sur la bioéconomie circulaire. En plus de l'événement annuel majeur, le Forum organise également régulièrement des tables rondes , a développé une application d'informations de dernière minute pour la bioéconomie et a créé des plates-formes de réseautage exclusives pour les parties prenantes du secteur. Le Forum fait également la promotion d' une journée annuelle sur les bioproduits , afin de souligner la nécessité pour les consommateurs d'utiliser uniquement des produits fabriqués à partir de ressources renouvelables.

Le Forum fonctionne strictement sous une structure à quatre piliers par laquelle il évalue le statut de la bioéconomie circulaire et facilite le développement du secteur. Cela rend le Forum et ses activités robustes et efficaces, permettant de faciliter une bioéconomie pleinement opérationnelle et de faire ainsi des efforts significatifs dans l'atténuation du changement climatique.

Les quatre piliers sont :

La bioéconomie : les personnes, la planète et les politiques

Les leaders mondiaux et le monde financier

Les bioproduits autour de nous

Regarder vers l'avenir

Tous les programmes et activités du Forum sont alignés sur la structure à quatre piliers, y compris toutes les tables rondes et la Déclaration annuelle. Cette structure à quatre piliers garantit que toutes les parties prenantes concernées de la bioéconomie circulaire ont une voix et une plate-forme.

Le 15 septembre, le Forum a organisé une table ronde sous le pilier Regarder vers l'avenir, qui s'est concentrée sur le thème : Que signifie la bioéconomie pour le Brésil et pour l'Amazonie ? Le principal enseignement de la discussion a été qu'à l'heure actuelle, l'élan est le bon et que le Brésil adopte le concept de bioéconomie. Le lien vers la table ronde peut être trouvé ici pour ceux qui souhaitent voir la discussion : https://www.forumbioeconomia.com.br/en/roundtable.html .

Jukka Kantola, fondateur du Forum mondial de la bioéconomie, a déclaré : « Ce fut un voyage passionnant et notre mission est de plus en plus importante si l'on tient compte des répercussions évidentes du changement climatique observé dans le monde entier. L'approche à quatre piliers nous permet d'évaluer l'état de la bioéconomie circulaire et, sur la base de nos résultats, nous pouvons proposer les mesures correctives nécessaires. La Déclaration pour 2021 sera divulguée le 20 octobre à Belém et inclura l'état actuel de la bioéconomie circulaire et ce sera à nouveau un témoignage et un plan d'action sur les efforts nécessaires pour promouvoir la bioéconomie à l'échelle mondiale.

« Lors de notre événement Forum annuel au Brésil le mois prochain, nous montrerons à quel point la bioéconomie devient importante pour la région amazonienne, ce qui n'est pas seulement important pour le Brésil, mais aussi pour le reste du monde. Nous serons à Belém pour notre habituel "hard talk" sur les problèmes qui touchent toutes les régions du monde avec des discussions qui se déroulent dans une atmosphère détendue et dans un environnement exceptionnel. »

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1633680/World_Bioeconomy_Forum.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1633681/World_Bioeconomy_Forum_Logo.jpg

Pour en savoir plus :

Jukka Kantola

Fondateur du Forum mondial de la bioéconomie

[email protected]

+358 40 552 8880

Related Links

wcbef.com/

https://wcbef.com



SOURCE World Bioeconomy Forum