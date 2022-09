Fórum Multicultural Global da Juventude "Sonhos da Juventude, Juntos para Crescer", um evento realizado pela China e pela Grécia

BEIJING, 22 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Em 20 de setembro, por ocasião do aniversário de 50 anos do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e a Grécia, o evento promovido pelos dois países intitulado "Sonhos da Juventude, Juntos para Crescer", do Fórum Multicultural Global da Juventude, patrocinado em conjunto pela Guohua Energy Investment Co., Ltd da China Energy Investment e pelo Centro de Comunicação Cultural Internacional do China International Communications Group (CICG), foi realizado em Beijing e em Atenas por meio de videoconferência.

Videoconferência em tempo real da sessão de Beijing (acima) e da sessão de Atenas (abaixo) (PRNewsfoto/Center for International Cultural Communication, China International Communications Group (CICC))

Convidados de honra de instituições governamentais e empresas da China e da Grécia mantiveram um diálogo baseado na nuvem por meio de videoconferência, com jovens representantes gregos de empresas chinesas com investimentos na Grécia, jovens representantes chineses de empresas e universidades e pessoas de vários setores, como celebridades da Internet na Grécia. Todos os participantes tiveram conversas calorosas e amigáveis sobre assuntos como amizade, história e cultura tradicionais e histórias corporativas entre os dois países.

Ioannis Smyrlis, secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores da Grécia; Georgios Iliopoulos, embaixador grego na China; Xiao Junzheng, embaixador chinês na Grécia; Lu Cairong, vice-presidente da CICG; e Yang Jiping, vice-diretor administrativo da China Energy Investment Corporation, foram convidados a participar do evento e fizeram palestras.

O evento abordou vários assuntos nos dois locais. Na sessão de diálogo entre jovens, representantes do Centro de Energia e Arquitetura Verdes da Guohua Energy Investment Co, Ltd, da Europe Renewable Energy e do CNOOC Research Institute compartilharam o desenvolvimento e a aplicação prática da energia verde global, bem como a transformação e atualização das conquistas das empresas de energia da China diante de uma nova rodada de revolução científica e tecnológica e transformação industrial. Representantes de funcionários gregos do Bank of China, da Huawei e da ZTE compartilharam seus sentimentos sobre trabalhar em empresas chinesas e suas percepções sobre o espírito empresarial chinês.

Representantes do Confucius Institute da Universidade de Thessaly, do Instituto Confucius de Negócios de Atenas e de outras instituições ou corporações debateram sobre a história e a cultura da China e da Grécia, bem como sobre o aprendizado de idiomas com o professor da Faculdade de História da Universidade Capital Normal e o professor da Faculdade de História e Cultura da Universidade de Shandong. O diálogo acalorado, animado e amigável permitiu que os jovens de ambos os países tivessem um melhor entendimento entre si e uma amizade mais próxima, o que é favorável para intercâmbios entre as duas civilizações.

Assistido por convidados e representantes das juventudes chinesa e grega, foi feito o lançamento oficial da Iniciativa China-Grécia sobre o Desenvolvimento Sustentável da Juventude. A iniciativa propõe que os jovens dos dois países se unam para promover a Agenda de 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável e contribuir para a construção de um planeta melhor.

Durante o evento, o local em Atenas e o sublocal em Beijing também fizeram apresentações de danças tradicionais e instrumentos musicais da China e da Grécia, respectivamente, que mostraram claramente o charme e a harmonização das duas civilizações antigas.

