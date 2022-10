Forum TV Now & Beyond - Grandir côte à côte sans nuire, fonctionner en parallèle sans interférer

PÉKIN, 31 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Le 20e Congrès national du Parti communiste chinois a dessiné un plan directeur pour la Chine pour les cinq prochaines années et au-delà. Quelle est sa signification pour le monde ? Que peut attendre le monde de la Chine dans les années à venir ? Et qu'apportera la modernisation de la Chine à la communauté mondiale ? CGTN a organisé une table-ronde spéciale intitulée « Now and Beyond », animée par le présentateur de CGTN Liu Xin, afin de discuter de la voie à suivre pour la Chine et le monde avec des décideurs et des penseurs internationaux.

« Le véritable message de la Chine était un message de multilatéralisme », déclare le professeur Jeffrey Sachs, directeur du Centre pour le développement durable de l'Université de Columbia, en commentant la couverture biaisée des médias américains sur le congrès national. « La Chine souhaite très explicitement un monde multilatéral dans le cadre de la Charte des Nations unies. Elle ne cherche pas à dominer ; elle ne cherche pas à entrer en conflit de quelque manière que ce soit. Et le message est absolument explicite... Ce dont nous avons besoin, c'est d'un dialogue, d'une meilleure compréhension », souligne le professeur Sachs.

« Le message central du président Xi au monde est que la Chine veut s'engager en faveur d'un monde pacifique et poursuit une coexistence pacifique ». Xie Tao, professeur et doyen de l'école des relations internationales et de la diplomatie de l'Université des études étrangères de Pékin, reprend le commentaire du professeur Sachs, ajoutant que « la Chine n'impose pas ou n'exporte pas ses propres valeurs, ses institutions aux autres pays, et la Chine ne souhaite pas non plus que d'autres pays nous disent ce que nous devons faire. La Chine a une population très importante. La Chine est très différente de beaucoup d'autres pays. Et la Chine va parvenir à un rajeunissement national en empruntant la voie chinoise de la modernisation », déclare Xie.

C'est la première fois que la modernisation de la Chine est inscrite dans un rapport destiné au Congrès national et c'est le plan directeur pour l'avenir de la Chine. Martin Jacques, maître de conférences au département de politique et d'études internationales de l'Université de Cambridge, souligne que, dans le cadre de la mondialisation à l'américaine, l'inégalité s'est répandue dans pratiquement toute la société. Il note qu'un aspect essentiel de la modernisation chinoise concerne la prospérité commune, et que si la Chine peut inverser la tendance à l'inégalité et créer un environnement plus équitable, cela aurait un grand impact dans le monde entier. « Au XXIe siècle, ce qui est bon pour la Chine doit être bon pour le reste du monde. Et ce qui est bon pour le reste du monde doit être bon pour la Chine. Nous sommes au XXIe siècle, nous vivons sur la même planète », déclare l'ancien ministre espagnol des affaires étrangères, Arancha Gonzalez Laya.

Benyamin Poghosyan, directeur du Centre d'études stratégiques politiques et économiques, déclare que les tentatives de diviser le monde en noir et blanc sont très préoccupantes et que les moyennes et petites puissances apprécient que la Chine ne voit pas le monde à travers le prisme de la confrontation, car une telle division mettrait les moyennes et petites puissances dans une situation difficile. L'inflation, la crise énergétique, la crise alimentaire et d'autres défis menaçant tout le monde, la coopération entre les grandes puissances est très attendue.

De nombreux pays ne veulent pas choisir entre la Chine et les États-Unis, souligne Erik Solheim, ancien directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement et secrétaire général adjoint des Nations Unies. L'ambassadeur d'Afrique du Sud en Chine, Siyabonga Cyprian Cwele, affirme que les pays peuvent apprendre beaucoup de choses de la Chine. L'Afrique du Sud et les autres pays ne seront pas obligés de choisir, mais accepteront toute personne qui respecte leurs systèmes et sera leur partenaire, affirme Cwele. De nombreux pays recherchent les partenariats, pas les coercitions.

« Vous pouvez diriger soit par l'exemple, soit par la générosité, soit par la coopération multilatérale ; ou vous pouvez diriger par la coercition, vous pouvez diriger par la prédation et l'action unilatérale », dit le professeur Xie, « la Chine a évidemment poursuivi la première voie. » Il estime que le leadership mondial pour la Chine consiste à fournir des avantages au reste du monde, et non à revendiquer l'hégémonie.

« Tous les êtres vivants peuvent croître côte à côte sans se nuire, et différentes routes peuvent se dérouler en parallèle sans se gêner les unes les autres », a déclaré le secrétaire général Xi Jinping en citant une ancienne philosophie de Confucius dans son rapport au 20e congrès national du PCC. Dans un monde où les conflits et les différences semblent l'emporter sur la coopération et la gestion, le respect des différences et la recherche de moyens d'avancer ensemble sont recherchés par de nombreux pays. La Chine cherche une voie pacifique vers la modernisation et le partenariat avec la communauté mondiale.

