Fosun annoncera les gagnants du concours Protechting au Web Summit 2018 de Lisbonne

Le programme d'accélération Protechting destiné aux startups vient renforcer la contribution de Fosun à l'écosystème mondial de l'innovation

LISBONNE, Portugal, 31 octobre 2018 /PRNewswire/ -- Fosun annoncera les gagnants du concours Protechting lors du Web Summit 2018, l'une des plus grandes conférences au monde dédiées à la technologie. Il s'agit de la troisième édition de Protechting, un programme d'accélération destiné aux startups développé par Fosun, les sociétés Fidelidade (l'une des plus grandes compagnies d'assurance portugaises) et Luz Saúde (l'un des plus grands groupes de soins de santé privés) qui font partie de son portefeuille, ainsi que la banque privée allemande Hauck & Aufhäuser.

L'étape finale du concours, consacrée aux technologies de la santé, des finances et de l'assurance, se déroulera le 8 novembre à 10 h 30 dans le pavillon 3 du site Web Summit, à Lisbonne.

Au cours de l'événement le plus important et le plus international dédié à la technologie, à l'entrepreneuriat et à l'innovation, les six finalistes effectueront une présentation finale devant un panel de juges composé de représentants de haut niveau de Fosun et des sociétés de son portefeuille.

Vincent Li, vice-président de Fosun et président du Fosun Insurance Group, et Rogério Campos Henriques, vice-président de Fidelidade prononceront un discours à cette occasion.

Les trois startups gagnantes seront annoncées par Vincent Li et Jorge Magalhães Correia, le président du groupe Fidelidade. Sandra Freimuth, membre du conseil d'administration de Hauck & Aufhäuser et Isabel Vaz, PDG de Luz Saúde, assisteront également à la cérémonie en tant que partenaires de Protechting.

Des 12 startups ayant développé un projet-pilote au sein des sociétés du portefeuille de Fosun depuis juin, six finalistes auront l'occasion de présenter leurs travaux sur la scène du Web Summit au terme d'un premier tour qui aura lieu le 7 novembre.

La troisième édition du programme Protechting, développé en collaboration avec Fidelidade, témoigne de l'engagement du Groupe consistant à développer un écosystème mondial de startups en donnant aux entrepreneurs la possibilité de réaliser leurs rêves et en leur permettant de collaborer avec certains des principaux acteurs nationaux et internationaux, tels que les incubateurs, les fonds de capital-risque et d'autres entités.

Les trois projets gagnants, qui seront annoncés lors du Web Summit, embarqueront pour une tournée de présentation en Chine au cours de laquelle elles pourront rencontrer certains des plus grands investisseurs mondiaux, et auront la possibilité d'intégrer et de développer leurs activités eb partenariat avec Fosun, Fidelidade, Luz Saúde ou Hauck & Aufhäuser.

Le gagnant, récompensé pour avoir présenté le meilleur modèle d'entreprise, recevra également la somme de 10 000 euros.

Durant le Web Summit, qui se déroulera du 6 au 8 novembre à la Altice Arena du centre des congrès de Lisbonne (FIL), Fosun et Fidelidade organiseront également des événements parallèles visant à promouvoir des opportunités de mise en réseau pour les startups, les partenaires et les investisseurs présents à cette conférence dédiée à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

À propos de Fosun

Fondée en 1992, Fosun International Limited est une société multinationale axée sur la famille cotée à la Bourse de Hong Kong (00656.HK) depuis 2007 et comptant, au 30 juin 2018, un actif total de plus de 560 milliards de yuans (85 milliards de dollars américains). Plongeant ses racines en Chine, Fosun a pour mission de créer des écosystèmes « client à fabriquant » (Customer-to-Maker ou C2M) dans les domaines de la santé, du bonheur et de la richesse, en fournissant des produits et des services de haute qualité à des familles du monde entier par le biais de la technologie et de l'innovation.

À propos de Fidelidade

Avec une part de marché actuelle de 27,7 %, Fidelidade est le leader du marché des assurances au Portugal, tant dans le secteur de l'assurance-vie que dans celui de l'assurance non-vie. La société est présente dans divers secteurs d'activité de l'assurance et bénéficie d'un important réseau, principalement au Portugal, mais aussi dans plusieurs pays, notamment en Angola, au Cap-Vert, au Mozambique, en Espagne, en France et en Chine (Macao).

À propos de Luz Saúde

Luz Saúde a été créée en 2000 et constitue l'un des groupes de soins de santé les plus importants en termes de revenus sur le marché portugais. Le groupe fournit ses services par le biais de 20 institutions (dont huit cliniques privées, un hôpital du service de santé public géré dans le cadre d'un programme de partenariat public-privé, sept cliniques de consultations externes privées et deux résidences pour personnes âgées) situées dans les régions du nord, du centre et du centre-sud du Portugal.

À propos de Hauck & Aufhäuser

Riche de 222 ans d'histoire, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers est l'une des rares banques privées indépendantes d'Allemagne. Depuis ses bureaux de Francfort-sur-le-Main, de Munich, d'Hambourg, de Düsseldorf, de Cologne et de Luxembourg, la banque concentre ses activités sur la fourniture de services de conseil complets et la gestion des actifs de clients privés, d'entreprise et institutionnels. Cela inclut la gestion d'actifs pour des investisseurs institutionnels, une coopération étroite avec des gestionnaires d'actifs indépendants ainsi que la création et la gestion de fonds de marques privées. Son objectif consiste à offrir des services de conseil complets et personnalisés, qui constituent une base pour le développement de solutions personnalisées.