Fosun RZ Capital gebruikt productiemiddelen om innovatieve start-ups te helpen slagen op de wereldwijde markten

SAN FRANCISCO, 9 maart, 2022 /PRNewswire/ -- Recent nieuws, Fosun RZ kondigde aan dat het onafhankelijk 2 miljard heeft opgehaald om een nieuw RMB-fonds (equivalent aan meer dan 300 miljoen US Dollar) op te zetten om in een vroeg stadium te investeren in technologische innovatie en nieuwe consumentenmerken; en waar ze extra aandacht besteden aan bredere e-commerceplatform- en ERP-oplossingsleveranciers in India en Zuidoost-Azië.

Daar komt nog bij dat Fosun RZ Capital een ander US dollar-fonds opneemt om een meerfasenondersteuning te bieden voor innovatieve start-ups wereldwijd. Om meer mogelijkheden onder water te verkennen en zijn wereldwijde invloed te vergroten, is het bedrijf ook van plan om in 2022 nieuwe kantoren te openen en meer lokale talenten in het Verenigd Koninkrijk en Singapore te introduceren.

Fosun RZ Capital, opgericht in 2013, is nu een wereldwijd toonaangevende beleggingsinstelling in de branche, ondersteund door Fosun, een wereldwijde en op innovatie gebaseerde consumentengroep. Het bedrijf is aangewezen om de internationale middelen van Fosun te gebruiken om innovatieve start-ups te helpen een zachte landing te maken en om hun bedrijf uit te breiden in de overzeese markt, met name in Azië. Tot nu toe had Fosun RZ Capital al verschillende kantoren in China, de Verenigde Staten, India en Israël met betrekking tot investeringsmogelijkheden in opkomende markten over de hele wereld.

Als 'Glocal'-wetenschapsbeoefenaar heeft Fosun RZ capital zijn stem in het leren over verschillende markten en een rijke ervaring in de incubatie van unicorns. In India begon Fosun RZ capital in 2016 en heeft sindsdien geïnvesteerd in Makemytrip(MMYT), Delhivery, ixigo, Dot, Kissht, Let 's transport, Trell en andere. Behalve het op Nasdaq genoteerde bedrijf Makemytrip (MMYT), is het een fenomenaal trackrecord dat 2 andere bovengenoemde bedrijven (Ixigo en Delhivery) nu op Unicorn++-waarderingen staan en van plan zijn om te worden genoteerd aan de Indiase beurs. In de Verenigde Staten heeft het bedrijf potentieel ontdekt in de levensmiddelentechnologiereus GrubMarket, de leider in digitale autoradars Uhnder en de eerste oplossingenprovider voor virtuele claims Snapsheet sinds 2014. In Israël gaat Splitty een van zijn portfoliobedrijven nu een aanvraag indienen voor de beursgang die gepland stond voor het komende jaar.

Met zijn diepgaande connectie met Fosun's 100+ aangesloten bedrijven, van gezondheidszorg, consumentenmerken, financieringsdiensten tot slimme productie-industrieën, stelt Fosun RZ capital zijn portfoliobedrijven in staat om strategische synergie te zoeken binnen zijn gehele 'ecosysteem'. In Israël investeerde het bedrijf vorig jaar in Similari, Nucleai en Craft en elk van deze start-ups heeft enorm geprofiteerd van de middelen van het Fosun-ecosysteem die door Fosun RZ capital werden geïntroduceerd. En het helpt ook bedrijven met een wereldwijde ambitie om hun kansen in het buitenland te verkennen. Zo werkt het nu nauw samen met Chinese gemeentebesturen en lokale industrieparken om met behulp van uitgerijpte uitwisselingsprogramma's innovatieve Israëlische bedrijven aan te trekken om hun eigen bedrijf in China te starten. Vorig jaar is een van zijn portfoliobedrijven, IRP Systems al met de hulp van zijn lokale team een samenwerkingsprogramma gestart met de Chinese elektrische voertuiggigant Niu Techlogies(Nasdaq: NIU) in Changzhou, China.

SOURCE Fosun RZ Capital