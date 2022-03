Fosun RZ Capital tire parti des ressources de l'industrie pour aider les startups novatrices à réussir sur les marchés mondiaux

SAN FRANCISCO, 9 mars 2022 /PRNewswire/ -- Récemment, Fosun RZ a annoncé avoir levé 2 milliards de dollars pour créer un nouveau fonds en RMB (équivalent à plus de 300 millions de dollars américains) afin de procéder à des investissements de démarrage dans l'innovation technologique et les nouvelles marques de consommation. Une attention particulière est accordée aux fournisseurs transfrontaliers de plateforme de commerce électronique et de solutions ERP en Inde et en Asie du Sud-Est.

En plus de cela, Fosun RZ Capital lève un autre fonds en dollars américains afin de fournir un soutien multi-étapes aux startups innovantes dans le monde entier. Pour explorer plus d'opportunités sous-marines et élargir son influence mondiale, l'entreprise prévoit également d'ouvrir de nouveaux bureaux et d'attirer en 2022 plus de talents locaux au Royaume-Uni et à Singapour.

Fondée en 2013, Fosun RZ Capital est désormais un fonds d'investissement industriel de premier plan, appuyé par Fosun, un groupe mondial de consommateurs axé sur l'innovation. L'objectif est de tirer parti des ressources internationales de Fosun pour aider les startups axées sur l'innovation à faire un atterrissage en douceur, puis à développer leurs activités sur les marchés étrangers, en particulier en Asie. Jusqu'à présent, Fosun RZ Capital avait déjà plusieurs bureaux en Chine, aux États-Unis, en Inde et en Israël couvrant les opportunités d'investissement dans les marchés émergents du monde entier.

Adepte de la philosophie « Glocal », Fosun RZ Capital peut faire valoir une forte expertise sur l'apprentissage multi-marchés et une riche expérience en matière d'incubation de licornes. En Inde, Fosun RZ Capital a débuté en 2016 et a depuis investi dans Makemytrip (MMYT), Delhivery, ixigo, Dot, Kissht, Let's transport, Trell, et d'autres encore. Si l'on fait exception de la société cotée au Nasdaq, Makemytrip (MMYT), le palmarès est exceptionnel, avec deux autres sociétés mentionnées ci-dessus, Ixigo et Delhivery, désormais à des valorisations « Unicorn++ » et prévoyant d'être cotées à la bourse indienne. Aux États-Unis, l'entreprise a découvert des potentialités chez le géant de la technologie alimentaire GrubMarket, chez le leader du radar automobile numérique, Uhnder, et chez le pionnier des solutions de réclamations virtuelles, Snapsheet, depuis 2014. En Israël, l'une de ses sociétés de portefeuille, Splitty, est sur le point de présenter une demande d'introduction en bourse, qui était prévue pour l'année prochaine.

Grâce à ses liens étroits avec les plus de 100 entreprises membres de Fosun, qu'il s'agisse de l'industrie des soins de santé, de marques de consommation, de services de financement ou d'industries manufacturières intelligentes, Fosun RZ Capital permet à ses sociétés de portefeuille de rechercher une synergie stratégique au sein de l'ensemble de l'écosystème commercial de Fosun. En Israël, l'entreprise a investi l'année dernière dans Similari, Nucleai et Craft, et chacune de ces startups a été avantagée en profondeur par les ressources de l'écosystème Fosun qui ont été introduites par Fosun RZ Capital. Elle aide également les entreprises ayant une ambition mondiale à explorer ses possibilités à l'étranger. Par exemple, elle travaille désormais en étroite collaboration avec les gouvernements municipaux et les parcs industriels locaux en Chine pour attirer des entreprises innovantes israéliennes et les inciter à démarrer leur propre entreprise en Chine en s'appuyant sur de solides programmes d'échanges. L'an dernier, l'une de ses sociétés de portefeuille, IRP Systems, a déjà lancé un programme coopératif avec le géant chinois des véhicules électriques, Niu Technologies (Nasdaq: NIU), à Changzhou, en Chine, avec l'aide de son équipe locale.

SOURCE Fosun RZ Capital