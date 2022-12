Fotbalový klub Arsenal a skupina LABS Group oznamují nové partnerství

SINGAPUR, 6. prosince 2022 /PRNewswire/ -- Fotbalový klub Arsenal a skupina LABS Group dnes oznamují nové partnerství, v jehož rámci se LABS Group stává naším oficiálním partnerem pro hotely a resorty v Asii a Evropě.

Skupina LABS Group se zaměří na pohostinství a umožní hotelům a letoviskům vytvářet a přizpůsobovat programy dočasného užívání ubytovacích zařízení prostřednictvím svého nového digitálního tržiště Staynex, které bude spuštěno začátkem příštího roku.

Prostřednictvím nového systému budou po určitou dobu, po dobu několika let, k dispozici pokoje ze sítě letovisek a hotelů po celém světě za zvýhodněné ceny. Zákazníci si budou moci zakoupit pobytovou kartu do partnerských hotelů ve formě NFT tokenu, který jim umožní přístup do ubytovacího zařízení po stanovenou dobu za sníženou cenu.

Bernard Lau, generální ředitel společnosti LABS Group, řekl:

„Spolupráce s Arsenalem je nejen ctí, ale také splněným snem spojit se s tak úspěšným a tradičním fotbalovým klubem. To urychlí naši vizi propojení pohostinství s globálními značkami způsobem, který tu ještě nebyl."

Juliet Slotová, obchodní ředitelka klubu Arsenal, uvedla:

„Jsme rádi, že můžeme přivítat společnost LABS Group v rodině Arsenalu, zatímco se chystá na novoroční uvedení jejího nového produktu na trh. Naše působnost po celém světě bude důležitou součástí jejich rozvoje tohoto nového podnikání."

Odmítnutí odpovědnosti: NFT členství v hotelech LABS („Residence Passes") mají formu kryptoaktiv. Upozorňujeme, že (a) hodnota kryptoaktiv je proměnlivá a může klesat i stoupat; (b) kryptoaktiva nejsou ve Spojeném království regulována; a (c) z případných zisků z prodeje kryptoaktiv může být odvedena daň z kapitálových výnosů.

O LABS Group

Skupina LABS Group zpřístupňuje nemovitosti pro každého pomocí webu 3.0, přičemž umožňuje provádění transakcí s digitálními aktivy, propojuje odvětví s technologií blockchainu a spolupracuje s různými středisky a nemovitostmi po celém světě.

Chcete-li se dozvědět více o společnostech LABS Group a Staynex, navštivte labsgroup.io.

Kontakt pro média

Marketingový tým skupiny LABS

[email protected]

