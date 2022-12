FOTON a signé un accord de développement conjoint, accélérant les activités européennes liées aux nouvelles énergies

PÉKIN, 15 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Le 29 novembre 2022, FOTON a signé un accord avec un partenaire européen pour le développement d'un nouveau véhicule utilitaire léger électrique. L'accord consolide le partenariat mis en place par les deux groupes en septembre 2017 pour le développement conjoint de solutions innovantes pour le marché des véhicules utilitaires légers. Au cours des prochains mois, les deux parties finaliseront la documentation technique relative au projet et aux contrats d'ici le printemps 2023.

FOTON EV truck launched at the Green Logistics Expo 2022 in Padua, Italy.

Ce nouvel accord consolidera le partenariat établi par les deux groupes en mai 2018 pour le développement et la production de nouveaux véhicules utilitaires légers pour le marché européen, à partir de la plateforme de produits de mini-camions de FOTON. Après plus de deux ans de développement conjoint, le camion urbain des deux parties, le NP6, a été lancé en Europe le 26 janvier 2021, en conformité complète avec les normes européennes.

En novembre dernier, lors du salon Green Logistics Expo 2022 à Padoue, en Italie, FOTON a présenté les camions 100 % électriques développés pour le marché européen, montrant qu'il s'apprête à pénétrer le marché européen des nouvelles énergies.

En juin dernier, FOTON a déjà commencé à émerger en Europe. Le 3 juin, FOTON a présenté deux camions électriques conçus spécifiquement pour le marché européen lors du salon IFAT à Munich, en Allemagne. Depuis, FOTON a donné le coup d'envoi de son entrée sur le marché européen des nouvelles énergies.

On sait que l'Union européenne a conclu un accord pour interdire effectivement les voitures à moteur à combustion neuves à partir de 2035, ce qui signifie que le marché européen des véhicules à énergies nouvelles s'accélère. FOTON a déjà satisfait à ses normes en matière de technologies des nouvelles énergies, de qualité de produit et de chaîne d'approvisionnement. Véritable carte d'accès au marché européen, WVTA est internationalement reconnu comme l'un des systèmes de certification les plus précieux au monde et accepté dans toute l'UE sans qu'il soit nécessaire de procéder à d'autres tests. Une gamme de produits fonctionnant aux énergies nouvelles, notamment des camions, des vans et des bus 100 % électriques, ont reçu leur certification WVTA et ont été mis en service dans des pays comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande et Singapour.

Il est entendu que FOTON améliore également progressivement ses activités, ses ventes et son réseau de services en Europe. Dans les années à venir, FOTON s'efforcera de pénétrer des marchés européens tels que l'Italie, la Pologne et l'Allemagne, et s'emparera progressivement du marché européen des énergies nouvelles en construisant une chaîne industrielle sur le marché haut de gamme.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1968447/FOTON_electric_truck.jpg

SOURCE Foton International