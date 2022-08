FOTON recebe do Chile o maior pedido internacional de ônibus urbanos elétricos

BEIJING, 11 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Em 14 de maio, a FOTON assinou oficialmente um contrato de 1.022 unidades de ônibus urbanos elétricos, com um valor total de RMB 1,6 bilhão, a serem enviadas para o Chile para atender ao sistema de transporte público de Santiago. O contrato representa o maior pedido de ônibus urbanos elétricos de fabricação nacional vindo do mercado externo, elevando a FOTON para o primeiro lugar no mercado chileno de veículos movidos a novas energias. Após o pedido de mil ônibus elétricos na Índia em 2020, a FOTON mais uma vez estabeleceu um novo recorde para os ônibus elétricos chineses nos mercados estrangeiros.

Foram enviadas 1.022 unidades de ônibus urbanos elétricos para o Chile (PRNewsfoto/FOTON INTERNATIONAL CO., LTD, BEIJING)

Atualmente, mais de 300 unidades de ônibus elétricos da FOTON (representando quase 40%) estão funcionando no Chile. Após essa chegada, a frota de ônibus elétricos da FOTON se tornará a maior da América Latina.

A FOTON obteve o primeiro pedido do Chile de 215 unidades de ônibus movidos a novas energias em novembro de 2019, iniciando uma nova era de transporte público no Chile. Em 2021, a FOTON recebeu um pedido de 138 unidades e se tornou uma das principais atuantes do mercado local de ônibus elétricos. Até o momento, a empresa estabeleceu uma presença sólida no Chile, ajudando cidades de todo o país a reduzir as emissões de carbono.

Em janeiro de 2021, a FOTON ingressou oficialmente no Acelerador de Implementação Rápida de Ônibus com Emissões Zero (ZEBRA), um projeto que foi lançado em conjunto pelo Conselho Internacional de Transporte Limpo (ICCT) e pela Rede de Cidades C40. Isso equivale a um investimento de mais de USD 1 bilhão, que visa colocar mais de três mil unidades de ônibus urbanos elétricos no Brasil, Chile, México e Colômbia.

Como um dos fornecedores de veículos movidos a novas energias do ZEBRA, a FOTON está comprometida com o desenvolvimento sustentável, dedicada a reduzir as emissões de carbono e a melhorar a mobilidade das pessoas na América Latina.

No cenário da descarbonização, governos do mundo todo têm promovido ativamente a operação comercial de veículos elétricos. O objetivo do Chile é ter toda sua rede de transporte público alimentada por veículos elétricos antes de 2040.

Como uma das principais participantes do setor de veículos comerciais movidos a novas energias da China, a FOTON conta com veículos movidos a novas energias, especialmente projetados para vários cenários de transporte. Os ônibus urbanos movidos a novas energias da FOTON estabeleceram sua presença na Índia, Egito, Malta, Nova Zelândia e Austrália, trabalhando para as redes de transporte público, escolas, aeroportos, entre outros. Os caminhões e vans movidos a novas energias iBlue da FOTON já obtiveram o certificado WVTA da UE e operam na Alemanha, Singapura, Austrália e Tailândia. Com foco em tecnologia e serviços, a FOTON está mostrando ao mundo o charme e a força da China.

