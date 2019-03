Fotovoltické moduly s výkonnosťou 27 MW od spoločnosti Suntech tvoria súčasť prvého veľkoobjemového fotovoltického projektu značky Shell z dielne firmy Biosar

Odkaz, tradícia a inovácia: Symfónia energie

ROTTERDAM, Holandsko, 18. marca 2019 /PRNewswire/ -- Moerdijk je jedným z najväčších petrochemických podnikov v Európe a solárny park Moerdijk zas jedným z najväčších solárnych parkov v Holandsku. Fotovoltické moduly v tomto parku inštaloval jeden z popredných dodávateľov solárnych EPC projektov Biosar Energy (UK) Limited, člen skupiny AKTOR. Počas viac ako 12-ročnej úspešnej spolupráce so spoločnosťou Suntech dokázala firma Biosar vyvinúť, obstarať, vybudovať a prevádzkovať fotovoltické elektrárne produkujúce gigawatty elektrickej energie, vrátane niektorých referenčných projektov v tomto odvetví, ako je napríklad park Moerdijk. Návrh solárneho parku Moerdijk počíta so 76 000 vysokoúčinnými, monokryštalickými, poločlánkovými solárnymi modulmi dodávanými spoločnosťou Suntech. Solárne moduly spoločnosti Suntech využívajúce najmodernejšiu technológiu dorazili do Rotterdamského prístavu minulý rok v septembri a dnes už v špičke vyrábajú približne 27 megawattov energie pre park Moerdijk patriaci spoločnosti Shell, čo zodpovedá energetickej spotrebe 9 000 holandských domácností. Výsledky ukazujú, že všetky solárne moduly v parku vykazujú skvelý výkon v optimalizácii obvodov a redukciu vnútorných strát, čo môžeme pripísať na vrub snahám spoločnosti neustále skvalitňovať výrobu a kontrole každého jedného modulu prostredníctvom viacerých prísnych testov, aby sa zabezpečil stabilný a bezpečný výkon.