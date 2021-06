Fotric présente ses caméras thermiques portables 320M/F et 340A

Les caméras Fotric 320M/F sont des caméras thermiques compactes et robustes conçues pour des usages industriels. Le système basé sur la plateforme Android offre aux utilisateurs une expérience opérationnelle fluide. Elles sont également dotées de logiciels d'analyse sophistiqués tels que MagicThermal, qui permet d'améliorer la représentation visuelle de la distribution thermique sur une zone désignée par l'utilisateur. La fonction de fusion transparente des images thermiques et visuelles permet aux inspecteurs d'identifier et de localiser facilement les anomalies électriques. En bref, la série couvre tous les besoins d'une inspection thermique de base. Ces caméras sont parfaites pour l'inspection des bâtiments, l'industrie pétrolière et gazière, et la maintenance des systèmes électriques/moteurs dans l'industrie manufacturière.

Les caméras Fotric 340A sont des caméras thermiques avancées conçues pour les utilisateurs professionnels. Elles sont équipées de toutes les fonctions du modèle 320M/F, mais ce n'est pas tout. La haute résolution allant jusqu'à 640 x 480 combinée à un écran LCD de 5 pouces révèle les détails les plus subtils des images thermiques nettes. Le système ultra-focus assisté par laser aide les inspecteurs à assurer des missions importantes en prenant des images de haute qualité, bien compensées, à la vitesse de l'éclair. De plus, l'option objectif interchangeable de ces caméras leur permet de s'adapter à des environnements de travail exigeants. Enfin, les appareils peuvent également enregistrer l'historique d'un dispositif/système et effectuer une analyse des tendances, ce qui permet de déterminer si et quand l'objet surveillé nécessite une maintenance ou un remplacement. Cette série a été pensée pour les utilisateurs expérimentés dans des secteurs plus exigeants, tels que les services publics d'électricité, la métallurgie et l'industrie pétrochimique.

