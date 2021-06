Fotric prezentuje ręczną kamerę termowizyjną 320M/F i 340A

Fotric 320M/F to kompaktowe i wytrzymałe kamery termowizyjne przeznaczone do zastosowań przemysłowych. System oparty na platformie Android zapewnia użytkownikom płynną obsługę. Są one również wyposażone w zaawansowane oprogramowanie analityczne, takie jak MagicThermal, które może usprawnić wizualne odwzorowanie rozkładu temperatury na wyznaczonym przez użytkownika obszarze. Funkcja płynnej fuzji obrazu termowizyjnego i wizualnego pozwala kontrolerom z łatwością identyfikować i lokalizować anomalie elektryczne. Podsumowując, seria ta zaspokaja wszelkie potrzeby związane z podstawową inspekcją termiczną. Kamery te doskonale sprawdzają się podczas inspekcji budynków, w przemyśle naftowym i gazowym oraz przy konserwacji instalacji elektrycznych/silnikowych w przemyśle wytwórczym.

Fotric 340A to nowoczesna kamera termowizyjna przeznaczona dla profesjonalnych użytkowników. Wyposażona jest we wszystkie funkcje kamery 320M/F i dodatkowo w wiele innych. Wysoka rozdzielczość do 640*480 w połączeniu z 5-calowym ekranem LCD ujawnia nawet najbardziej subtelne szczegóły w ostrych i żywych obrazach termicznych. Wspomagany laserowo system ultraogniskowania umożliwia inspektorom wykonywanie błyskawicznie wysokiej jakości, dobrze skompensowanych zdjęć nawet przy znacznym obciążeniu. Dodatkowo opcja wymiennych obiektywów w tych kamerach sprawia, że są one świetnie przystosowane do pracy w wymagającym środowisku. Ponadto urządzenia mogą również rejestrować dane historyczne urządzenia/systemu i przeprowadzać analizę trendów, dzięki czemu można określić, czy i kiedy monitorowany obiekt wymaga konserwacji lub wymiany. Seria ta jest przeznaczona dla doświadczonych użytkowników w najbardziej wymagających gałęziach przemysłu, takich jak przemysł elektromaszynowy, metalurgia, przemysł petrochemiczny.

* Firma poszukuje doświadczonych dystrybutorów w regionie USA i UE. Osoby zainteresowane współpracą proszone są o odwiedzenie strony www.fotric.com oraz o kontakt pod adresem [email protected] .

Materiał zdjęciowy - https://mma.prnewswire.com/media/1535405/1.jpg

SOURCE FOTRIC INC.