Foundation for a Smoke-Free World veut influencer l'industrie du tabac et l'écosystème de la nicotine et provoquer un changement par le biais du Smoke-Free Index.Ó

La fondation publie une demande de propositions relative à un indice de mesure des actions du secteur pour en finir avec le tabac en une génération.

LONDRES, 13 septembre 2018 /PRNewswire/ -- La Foundation for a Smoke-Free World (Fondation pour un monde sans tabac) a annoncé aujourd'hui, lors du forum mondial sur la nicotine et le tabac, qu'elle lançait un appel à propositions pour développer et mettre en place le Smoke-Free IndexÓ (indice de lutte contre le tabac). L'indice a pour objet d'établir une évaluation critique de l'évolution du secteur vers un monde sans tabac et de déterminer les actions qui entravent ces progrès. Il complètera les travaux de la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac en examinant plus avant les transformations nécessaires auxquelles l'industrie du tabac et l'écosystème de la nicotine doivent se soumettre pour que le monde se débarrasse des produits de base, les cigarettes combustibles, qui constituent des causes évitables de mortalité et de morbidité prématurées.

Le Smoke-Free Index fait partie des initiatives de la fondation qui permettront de rendre compte des efforts consentis par les fabricants de tabac pour aboutir à des changements effectifs, et constitue un élément fondamental de la mission globale de la fondation pour parvenir à un monde sans tabac en une génération. La fondation pense que c'est le moment propice pour mettre en place ce programme de transformation puisque des technologies inédites et innovantes sont en train de favoriser la création de dispositifs de distribution de nicotine susceptibles de réduire les risques sur la santé par rapport aux émissions produites par les cigarettes combustibles. La fondation cherchera à impliquer différentes parties prenantes, dont ses détracteurs, pour réussir à mettre en place cet indice et développer des outils de mesure que les investisseurs et les décideurs seront en mesure de comprendre, de valoriser et d'utiliser.

« Des leaders mondiaux de la santé ont commencé à reconnaître l'importance de la transformation de l'industrie du tabac et ses conséquences sur notre engagement à mettre en place des solutions, » a déclaré le Dr. Derek Yach, président de Foundation for a Smoke-Free World. « Il était grand temps que les fabricants de tabac usent de leur influence sur le marché pour se pousser mutuellement à agir de manière plus décisive afin d'en finir avec les cigarettes combustibles à l'échelle internationale. »

La fondation publie une demande de propositions à destination d'organisations de recherche qualifiées pour développer et mettre en place le premier indice annuel de lutte contre le tabac. Les candidats seront évalués selon un certain nombre de critères comme l'adhésion à la mission de la fondation, l'expertise et l'expérience, les capacités de recherche sur le plan international, l'existence de processus éprouvés d'assurance qualité et de contrôle, les coûts et les délais. Les candidats ne doivent entretenir aucun lien avec les fabricants de tabac et de cigarettes électroniques. Le processus de demande de propositions identifiera un à trois bénéficiaires qui mèneront leurs travaux indépendamment de la fondation.

Le Smoke-Free Index fournira des preuves quantifiables des actions entreprises par les sociétés pour transformer le secteur. La fondation prévoit notamment la collecte et la compilation d'indicateurs vérifiables de recherche et développement, la réorientation des dépenses en capitaux et marketing, des investissements visant à éliminer la production des cigarettes, parmi de nombreuses autres mesures. L'indice permettra également aux lauréats d'adopter une approche systématique de collecte de données vérifiables et d'exemples spécifiques d'actions illégales ou incompatibles avec les bonnes pratiques entrepreneuriales.

« Notre principal objectif est de sauver des vies. Bien que la fondation accepte des financements provenant des fabricants de tabac, un accord contraignant garantit notre indépendance et nous n'avons pas peur de les critiquer ouvertement, » poursuit M. Yach. « Les progrès peuvent être et seront accélérés par la disruption technologique et la modification de la structure même du secteur du tabac et de l'écosystème de la nicotine, en commençant par leurs principaux acteurs, » a-t-il ajouté.

Le processus de candidature de la demande de propositions relative au Smoke-Free Index est détaillé sur le site de la fondation. Il se termine fin 2018 et les bénéficiaires seront nommés courant janvier 2019. Le premier indice de lutte contre le tabac sera publié au cours du premier semestre 2020 et sera suivi de rapports annuels.

À PROPOS DE LA FOUNDATION FOR A SMOKE-FREE WORLD INC.

La Foundation for a Smoke-Free World est une organisation indépendante à but non lucratif qui a pour objectif d'améliorer la santé mondiale en éliminant le tabagisme en l'espace d'une génération. La fondation fonde sa mission sur trois piliers essentiels : Santé, science et technologie ; Initiative de transformation agricole ; Transformation du secteur. Le volet Santé, science et technologie de la fondation s'aligne sur les efforts actuels de contrôle du tabac et se concentre sur les pays où les fumeurs sont les plus nombreux, autour d'un programme destiné à aider les fumeurs à renoncer au tabac et s'orienter vers des produits à moindre risque. L'initiative de transformation agricole a pour but de diversifier les économies dépendant du tabac, tandis que le volet Transformation du secteur s'efforce de convertir l'ensemble du secteur du tabac et de l'écosystème de la nicotine.

La fondation a reçu une promesse de dons d'un montant de 80 millions de dollars par an sur douze ans, qui commence en 2018 avec le soutien de Philip Morris International (PMI). Les statuts de la fondation et le contrat de don empêchent généralement PMI et le secteur du tabac d'exercer un contrôle ou une influence sur les dépenses ou l'orientation des activités de la fondation. L'acceptation d'un don annuel par la fondation ne constitue pas un soutien à un quelconque produit du donateur.

Pour en savoir plus sur la fondation, veuillez consulter www.smokefreeworld.org.

