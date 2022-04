Founders Fund e Pantera lideram investimento de 20 milhões de dólares em Ondo Finance para construir banco de investimento descentralizado

NOVA YORK, 27 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A Ondo Finance levantou 20 milhões de dólares em uma rodada de investimentos de série A para acelerar a adoção da DeFi entre os investidores convencionais. Esta última rodada de investimento foi liderada pela Founders Fund, empresa de capital de risco fundada por Peter Thiel e pela Pantera Capital. O investimento permitirá que a Ondo desenvolva sua equipe e apoie o lançamento de novos produtos, incluindo sua expansão em múltiplas cadeias. Os investidores estratégicos que ingressaram na rodada também incluíram Coinbase Ventures, GoldenTree, Wintermute, Steel Perlot (Michelle Ritter / Eric Schmidt), Tiger Global e Flow Traders.

A Ondo Finance está construindo um banco de investimento descentralizado com foco em conectar as partes interessadas no emergente ecossistema de DeFi, incluindo organizações autônomas descentralizadas (DAOs), instituições e investidores do setor de varejo. Como sua primeira oferta, a empresa construiu um novo primitivo financeiro para produtos estruturados descentralizados que permite escolher entre proteção contra perdas e retornos melhores.

A empresa expandiu rapidamente para outros cenários de uso, como sua oferta de liquidez como serviço (LaaS), que combina DAOs com seguradoras para oferecer liquidez para o token nativo da DAO, no intuito de que seus usuários possam facilmente negociar o token em bolsas descentralizadas. Após fechar parceria com mais de dez DAOs, incluindo Terra, Frax e Fei, a Ondo teve mais de 200 milhões de dólares em liquidez depositados em seu protocolo. Com o crescimento rápido e natural de sua comunidade e a adoção de seus produtos, a Ondo está pronta para começar a descentralizar a governança com seu próximo lançamento do token ONDO e sua respectiva DAO.

"Ficamos muito satisfeitos em ver a demanda por cofres comunitários e ofertas de liquidez como serviço (LaaS) da Ondo, que nada mais são que um simples MVP, sem mineração de liquidez ou outros incentivos de nossa parte", diz Nathan Allman, fundador e CEO da Ondo Finance. "Estamos empolgados quanto a alguns lançamentos de novos produtos que facilitarão muito para os investidores passivos obter ampla exposição aos rendimentos DeFi em um nível de risco personalizado."

No decorrer dos próximos meses, a Ondo planeja lançar vários produtos adicionais com o objetivo de aumentar a amplitude, a utilidade e a acessibilidade de suas ofertas. Isso inclui cofres que agrupam rendimentos de stablecoins algorítmicas, bem como cofres que agregam rendimentos em diferentes blockchains.

"O crescimento das stablecoins algorítmicas e a expansão da DeFi da Ethereum para outras blockchains resultou em oportunidades de rendimento extraordinárias, mas com maior complexidade e risco", disse Paul Veradittakit, sócio da Pantera Capital. "A Ondo permitirá que os investidores obtenham exposição passiva a esse rendimento cada vez mais disperso, porém, abundante, ao mesmo tempo em que recebem proteção contra perdas ou melhores retornos."

Esses novos cofres ajudarão a criar impulso para que a empresa amplie seu ecossistema atual e sua base de usuários. Para aumentar a demanda, a Ondo está expandindo sua compatibilidade de produtos com outros protocolos, como o Curve e o Convex. Para ampliar o fornecimento de capital, a Ondo busca tornar suas ofertas mais acessíveis por meio de integrações com bolsas de criptomoedas, fintechs web2 e custodiantes.

"Estamos incrivelmente impressionados com o sucesso inicial dos produtos estruturados da Ondo, e estamos empolgados de ver a equipe expandir sua oferta", disse Napoleon Ta, sócio da Founders Fund. "Criada por uma equipe de classe mundial na interseção de criptomoedas e finanças institucionais, a Ondo está bem posicionada para ser uma peça importante na ascensão contínua da DeFi à adoção convencional."

Sobre a Ondo

A Ondo Finance está construindo um banco de investimento descentralizado. Como um banco de investimento tradicional, a Ondo tem como objetivo ser um centro que conecta pessoas que têm capital com as que precisam dele por meio da criação de produtos financeiros personalizados (por exemplo, ações, títulos, produtos estruturados, derivativos, etc.) que as organizações podem oferecer aos investidores para levantar dinheiro. Historicamente, esse trabalho sempre foi altamente manual, caro e dependente de intermediários. No entanto, o setor de finanças descentralizadas (DeFi) apresenta uma nova infraestrutura e prioridades financeiras que permitem atividades bancárias de investimento que são automatizadas, personalizadas e acessíveis a todos. O foco da Ondo é construir software que encontre investimentos atraentes em todo o campo tradicional e de DeFi, transforme esses ativos em ofertas de risco/recompensa facilmente compreendidos e, em seguida, ofereça esses ativos a investidores institucionais e de varejo.

Contato para a imprensa:

Nathan Allman

[email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1805719/ondo_Logo.jpg

FONTE Ondo Finance

SOURCE Ondo Finance