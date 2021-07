FountainCap gana el premio Asset Management Company of the Year por cuarto año

HONG KONG, 26 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- FountainCap Research & Investment (Hong Kong) Co. ("FountainCap") ha ganado su cuarto premio Asset Management Company of the Year - China Offshore Equity Highly Commended de los premios Triple A Sustainable Investing de la revista The Asset. Aunque todos los años tienen su cuota de desafíos, el año 2020 fue realmente extraordinario: la pandemia, la recesión económica, el Brexit, los disturbios sociales, las polémicas elecciones y un montón de otras calamidades. A pesar de todos los desafíos, FountainCap navegó con éxito a través de 2020 generando uno de los mejores rendimientos desde la creación de la empresa y vio su AUM crecer a 1.500 millones de dólares estadounidenses a finales de 2020.