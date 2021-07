FountainCap gewinnt zum vierten Mal die Auszeichnung Asset Management Company of the Year

HONG KONG, 26. Juli 2021 /PRNewswire/ -- FountainCap Research & Investment (Hong Kong) Co., Ltd. ("FountainCap") hat bei den Triple A Sustainable Investing Awards des Magazins The Asset zum vierten Mal die Auszeichnung „Asset Management Company of the Year - China Offshore Equity Highly Commended" erhalten. Jedes Jahr hat seine Herausforderungen, aber 2020 war wirklich außergewöhnlich: Pandemie, wirtschaftliche Vertiefungen, Brexit, soziale Unruhen, umstrittene Wahlen und eine Reihe anderer Katastrophen. Trotz aller Herausforderungen navigierte FountainCap erfolgreich durch das Jahr 2020 und erzielte eine der besten Performances seit Gründung des Unternehmens. und konnte sein verwaltetes Vermögen bis Ende 2020 auf 1,5 Milliarden US-Dollar steigern.