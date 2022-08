FountainCap wint Asset Management Company of the Year Award

HONG KONG, 18 augustus 2022 /PRNewswire/ -- FountainCap Research and Investment (Hong Kong) Co., Ltd. ("FountainCap") heeft de prijs voor vermogensbeheerbedrijf van het jaar gewonnen, de Asset Management Company of the Year - Long-only Equity Offshore, China award in The Asset Triple A Sustainable Investing Awards 2022 van dit jaar (de "Awards").

De prijzen worden grondig onderzocht door de raad van bestuur van The Asset om jaarlijks de kandidaten te eren die goed presteren. De beslissingen worden aangevuld met gegevens over de interactie van de klant en onderzoek op basis van Asset benchmark-onderzoek.

FountainCap is in 2014 opgericht en bestaat uit een ervaren beleggingsteam onder leiding van beleggingsveteraan Frank Ding, die bijna 30 jaar ervaring op het gebied van onderzoek en investeringen op de Chinese markt heeft.

"We zijn vereerd om als activabeheersbedrijf van het jaar de Asset Management Company of the Year - Long-only Equity Offshore, China award van The Asset te ontvangen. We hopen onze lokale expertise, ons wereldwijde perspectief en onze rigoureuze focus op onderzoek te kunnen presenteren aan wereldwijde investeerders, zodat onze klanten op de lange termijn kunnen profiteren", aldus CEO Steven Luk.

De prestigieuze onderscheiding voor FountainCap wordt gecomplementeerd met de consistente beleggingsresultaten en uitstekende klantenservice in het afgelopen jaar. Als long-only beheerder voor China heeft FountainCap een succesvolle staat van dienst als het gaat om het bedienen van grote institutionele klanten en het leveren van gespecialiseerde kennis en inzichten over China. 2021 was een moeilijk jaar voor veel Chinese managers, maar FountainCap overwon de vele uitdagingen en bereikte nieuwe hoogten met recordtoestromen in zijn strategie. De belangrijkste activa onder beheer van FountainCap zijn institutionele activa, waaronder wereldwijd erkende vermogensfondsen, pensioenen, schenkingen, bedrijven en familiekantoren.

Over FountainCap

Het investeringsteam, onder leiding van Frank Ding, bestaat uit sectorspecialisten die samen meer dan 60 jaar ervaring met het beleggen in China hebben in acht mondiale marktcycli. Alle professionals beschikken over wereldwijde beleggingskennis en een diepgaande kennis van de economie en de markt van China. De doelstelling van FountainCap is om op de lange termijn op een consistente manier superieure beleggingsresultaten te genereren en de beste diensten te leveren aan zijn klanten.

www.fountaincapri.com

Over de Awards

De periode om in aanmerking te komen voor de Awards loopt van 1 januari tot en met 31 december 2021 in APAC en het Midden-Oosten. De selectiecriteria richten zich vooral op prestaties, klantenservice en ESG-integratie. De award is niet maatgevend voor de toekomstige resultaten en prestaties van FountainCap en hoeft niet de ervaringen van alle klanten/beoordelaars te vertegenwoordigen. De award weerspiegelt een gemiddelde of selectie van al hun ervaringen. FountainCap heeft niet betaald om in de selectie voor het awardprogramma te worden opgenomen.

