Four Seasons Hotel George V, París ofrece cinco magníficos regalos para vivir una Navidad mágica

Un exclusivo tratamiento de la firma "Ritual of life" en el Spa

Los huéspedes descubrirán el tratamiento de la firma "Ritual of life" creado en exclusiva para nuestro Spa por Olivier Claire. La marca francesa de cosmética natural ofrece productos de belleza formulados con ingredientes bioactivos que favorecen el funcionamiento natural de la piel, combinando el bienestar con una eficacia óptima.

Este exclusivo tratamiento facial y corporal combina el poder de las células nativas y de la corvina con técnicas de masaje para reoxigenar la piel y estimular la renovación celular. El ritual perfecto para que los huéspedes se sumerjan en un universo único de belleza y bienestar.

Desde 320 €

Una inmersión en el universo del vino con los sumilleres del hotel

De la mano del sumiller italiano de Le George, Francesco Cosci, los huéspedes descubrirán los mejores vinos italianos; esos que hay que probar al menos una vez en la vida. También se adentrarán en el corazón de Borgoña con Eric Beaumard. El emblemático sumiller nos ayudará a conocer las variedades de uva y la producción de vino de la región. Una sesión de cata a ciegas concluirá esta clase magistral individualizada, garantizando una experiencia verdaderamente memorable y multisensorial.

Desde 550 €

Little George

Los huéspedes más jóvenes disfrutarán de la cariñosa y leal presencia de Little George, la mascota de George V, creada especialmente por la marca francesa de alta gama Tartine et Chocolat. Este simpático y adorable peluche está adornado con una suave y atemporal raya de Garda de la firma Tartine et Chocolat, tan apreciada por el George V, en suaves tonos gris perla que se hacen eco de los colores que simbolizan el espíritu del lujoso hotel.

Desde 45 €

El bono regalo perfecto para cualquier ocasión

Ya sea una experiencia culinaria única en uno de los restaurantes con estrella Michelin del Hotel, una exquisita Hora del Té, o un relajante tratamiento de belleza en el Spa, la Navidad es la ocasión ideal para mimar a sus seres queridos con un regalo personalizado.

Desde 46 €

[email protected] / +33 (0)1 49 52 70 00

FUENTE Four Seasons Hotel George V, Paris

