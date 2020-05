FP Markets a été classé Meilleure société pour la qualité d'exécution des transactions 2019 par Investment Trends

Cette prestigieuse distinction a émergé dans le rapport Australia Leverage Trading Trends 2019, qui s'est fondé sur une vaste enquête menée en novembre et décembre 2019 auprès de plus de 10 000 investisseurs et traders. Les répondants provenaient du panel d'Investment Trends, de maisons de presse, de courtiers en ligne et de clients de fournisseurs de trading à effet de levier.

Investment Trends est une société privée de recherche dans le secteur des services financiers basée à Sydney, en Australie, qui développe et fournit des recherches indépendantes et approfondies sur les comportements, les préférences d'achat et les besoins futurs des investisseurs et des intermédiaires pour les sociétés de services financiers qui les desservent en Australie, à Singapour, à Hong Kong, en France, en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

En tant que société de renom du secteur et lauréate de plus de 40 prix depuis sa création en 2005, FP Markets a appris que la combinaison de spreads serrés et l'exécution rapide, associée à des plateformes de pointe, une large gamme de produits et une assistance clientèle de premier ordre, sont les ingrédients clés qui donnent aux traders sérieux la confiance nécessaire pour négocier.

Matt Murphie, Managing Director, FP Markets, a commenté : « Nous sommes ravis d'être classés parmi les meilleurs en termes de qualité d'exécution des transactions 2019 par Investment Trends. L'équipe dédiée de FP Markets travaille sans relâche pour offrir à ses clients une expérience de trading inégalée en leur fournissant des écarts toujours plus serrés et le meilleur en matière d'exécution des transactions. De plus, il est très satisfaisant de voir le travail acharné reconnu par les experts de l'industrie. »

FP Markets propose plus de 10 000 instruments financiers donnant aux tradeurs l'accès aux CFDcomprenant le Forex, les indices, les matières premières, les actions et les cryptomonnaies, ce qui en fait l'une des plus grandes offres du secteur, avec la possibilité de négocier des CFD depuis un seul compte, expliquant pourquoi tant de traders choisissent de négocier avec FP Markets.

À propos de FP Markets :

FP Markets est un fournisseur mondial de CFD et de Forex réglementé en Australie, avec plus de 15 ans d'expérience dans le secteur.

La vision de la société a toujours été de proposer à ses clients la destination ultime pour la négociation en associant les meilleures conditions de trading, la meilleure technologie, la meilleure gamme de produits, la meilleure tarification et les meilleurs services client disponibles pour ceux qui souhaitent négocier sur les marchés.

FP Markets offre les spreads interbancaires Forex les plus serrés disponibles à partir de 0,0 pip et un effet de levier allant jusqu'à 500:1.

Ses clients peuvent également négocier partout depuis leurs appareils mobiles sur plusieurs plateformes en ligne puissantes, comme MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader et IRESS.

Le service multilingue exceptionnel de la société disponible 24h/24 et 5j/7 a été reconnu par Investment Trends comme ayant les clients les plus satisfaits de l'industrie, lui attribuant le « Prix de la plus grande satisfaction globale de la clientèle », pendant cinq années consécutives.

