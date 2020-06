FP Markets célèbre son 15e anniversaire

FP Markets propose plus de 10 000 instruments de trading permettant aux traders d'accéder à des CFD comprenant le Forex , les indices , les matières premières , les actions et les cryptomonnaies , ce qui représente l'une des offres les plus vastes du secteur à travers 8 plateformes, dont MT4, MT5 et Iress.

Au cours des 15 dernières années, FP Markets a appris que la combinaison de spreads serrés et l'exécution rapide, associée à des plateformes de pointe, une large gamme de produits et une assistance clientèle de premier ordre, sont les ingrédients clés qui donnent aux traders sérieux la confiance nécessaire pour négocier.

FP Markets, fondée en mai 2005, a créé le modèle Direct Market Access (DMA - accès direct au marché) pour les contrats pour différences (CFD) en Australie, qui encourage une tarification juste et transparente et se concentre sur une exécution optimale des ordres des clients. FP Markets s'engage toujours à fournir une tarification DMA pour les produits pour lesquels il existe une bourse centralisée. S'agissant de produits tels que le Forex pour lesquels il n'y a pas de bourse centralisée, FP Markets fournit des spreads bruts serrés à l'aide de la tarification ECN (Electronic Communication Network).

Matt Murphie, Managing Director de FP Markets, a commenté : « Nous sommes extrêmement fiers de célébrer cette étape capitale qui peut se résumer ainsi : "15 ans d'innovation continue". Nous avons été l'une des premières entreprises au monde à proposer la tarification DMA/ECN et nous avons toujours veillé à rester à la pointe de la technologie et de l'innovation. Nous fournissons aux traders une large gamme de produits avec certains des spreads les plus serrés disponibles dans le monde, ce qui nous a permis de devenir l'option préférée de nombreux traders sérieux. »

« Je suis ravi de diriger une équipe extraordinairement talentueuse et j'attends avec impatience d'écrire le prochain chapitre de notre histoire tandis que nous poursuivons notre expansion à l'échelle mondiale. »

Un nouveau site Web reflétant 15 années d'innovations et d'évolutions technologiques

La forte identité, les innovations continues et l'investissement dans la technologie de FP Markets se retrouvent dans le nouveau site Web qui complète les portails clients sur mesure récemment lancés.

Le site Web repensé présente un design épuré et des fonctionnalités améliorées qui offrent un accès rapide et facile à des informations sur la large gamme de produits proposés. Il comprend de nouvelles sections sur les partenaires, ainsi que le Tableau de bord des traders qui affiche le sentiment de trading en temps réel ainsi que la nouvelle plateforme d'information sur le trading, Traders Hub , qui présente les dernières données et analyses.

Craig Allison, Head of EMEA chez FP Markets, a ajouté : « Nous sommes fiers de notre nouveau site Web qui fournit à la fois des fonctionnalités et du contenu qui informent et éduquent nos traders dans le monde entier. Cela signifie que FP Markets est une société innovante qui invente en permanence de nouvelles manières de satisfaire ses clients. Nos études nous indiquent qu'ils recherchent des moyens rapides de négocier efficacement au sein d'un environnement sûr et haut de gamme, et nous sommes convaincus que le site Web actualisé coche ces cases, tout en constituant une référence pour célébrer notre 15e année. »

Notes à l'intention des rédacteurs

À propos de FP Markets :

FP Markets est un fournisseur mondial de CFD et de Forex réglementé en Australie, avec plus de 15 ans d'expérience dans le secteur.

La vision de la société a toujours été de proposer à ses clients la destination ultime pour la négociation en associant les meilleures conditions de trading, la meilleure technologie, la meilleure gamme de produits, la meilleure tarification et les meilleurs services client disponibles pour ceux qui souhaitent négocier sur les marchés.

FP Markets offre les spreads interbancaires Forex les plus compétitifs disponibles à partir de 0,0 pip et un effet de levier allant jusqu'à 500:1.

Ses clients peuvent également négocier partout depuis leurs appareils mobiles sur plusieurs plateformes en ligne puissantes, comme MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader et IRESS.

Le service multilingue exceptionnel de la société disponible 24 h/24 et 5 j/7 a été reconnu par Investment Trends comme ayant les clients les plus satisfaits de l'industrie, lui attribuant le « Prix de la plus grande satisfaction globale de la clientèle », pendant cinq années consécutives.

Pour plus de détails sur notre offre diversifiée, veuillez vous rendre sur https://www.fpmarkets.com

First Prudential Markets Pty Ltd

Level 5, Exchange House 10 Bridge St Sydney NSW 2000 AUSTRALIA

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1007674/FP_Markets_Logo.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1174967/FPM_15anniversary.jpg

SOURCE FP Markets