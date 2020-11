FP Markets é reconhecida como a "Melhor Corretora FX da Austrália" em 2020

O diretor executivo Matt Murphie ficou visivelmente encantado. "Estamos constantemente nos esforçando para oferecer aos nossos clientes uma experiência de negociação excepcional. Um dos aspectos mais satisfatórios do prêmio é que ele ocorre depois de ser julgado diante de nossos concorrentes em todos os principais aspectos de nosso setor."

Foi um ano memorável para a FP Markets e ocorre após a empresa ter sido premiada recentemente como a "Melhor Corretora Forex de Valor Global" pelo segundo ano consecutivo. Matt acrescentou que um dos aspectos mais gratificantes do prêmio é ser reconhecido no país onde tudo começou - "Ser reconhecido como o melhor FX Broker na Austrália em um campo de atuação tão competitivo e concorrido destaca a qualidade de nossos produtos e serviços" .

A FP Markets oferece uma variedade de plataformas de negociação, incluindo MetaTrader 4, MetaTrader 5 e Iress. Com vários tipos de contas diferentes e uma gama de mais de 10.000 instrumentos negociáveis em Forex e CFDs, trata-se de "colocar o trader no controle", de acordo com Matt. "Os traders podem escolher os produtos que desejam negociar, a plataforma em que desejam negociar e a estrutura de preços mais adequada ao seu comportamento de negociação".

Aqueles que desejam negociar CFDs em Forex, Índices, Commodities, Ações e Criptomoedas, devem abrir uma Conta Real ou uma Conta Democom a FP Markets - "A Melhor Corretora Forex da Austrália".

Notas aos editores

Sobre a FP Markets:

FP Markets é uma corretora australiana global regulamentada de CFD e Forex com mais de 15 anos de experiência no setor.

A visão da empresa é sempre oferecer o melhor destino para negociação para os clientes por meio da combinação das melhores condições de negociação, tecnologia, variedade de produtos, preço e serviços disponíveis para as pessoas que quiserem negociar no mercado.

A FP Markets oferece spreads Forex interbancos altamente competitivos a partir de 0.0 pips e alavancagem de até 500:1.

Os clientes também podem negociar em qualquer lugar em seus dispositivos móveis em várias plataformas potentes on-line como MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader e IRESS.

O excepcional serviço multilíngue 24 horas horas por dia/5 dias por semana da empresa foi reconhecido pela Investment Trends como o local dos clientes mais satisfeitos do setor e recebeu o prêmio "'The Highest Overall Client Satisfaction Award," em cinco anos da Investment Trends.

Para obter todos os detalhes sobre a nossa ampla gama de produtos oferecidos, acesse https://www.fpmarkets.com

