FP Markets élargit son offre de négociation de CFD en matières premières, métaux et indices

Offrant déjà plus de 60 paires de devises Forex , la récente décision de l'entreprise d'élargir son offre de CFD en matières premières , métaux et indices est une excellente nouvelle compte tenu des prochaines élections aux États-Unis. À propos de l'annonce, le directeur général de l'entreprise, Matt Murphie, a fait les commentaires suivants : « Le dollar américain sera scruté à la loupe dans les semaines qui précéderont et suivront les élections américaines et les nouveaux produits offriront davantage d'occasions de négociation. Les élections aux États-Unis sont toujours une période palpitante, car, historiquement, nous observons des niveaux de volatilité du marché plus élevés. Les traders anticipent les résultats des élections et élaborent une stratégie de négociation en fonction de ceux-ci. »

L'indice de volatilité (VIX) et l'indice USD sont des ajouts accueillis favorablement par les personnes qui cherchent à négocier en fonction de l'impact des élections. FP Markets a également créé une page consacrée aux élections aux États-Unis qui contient les dernières nouvelles, des webinaires, des articles et des analyses qui s'y rapportent.

L'ajout du platine, du palladium et du gaz naturel offre plus d'options aux traders qui aiment faire le commerce de métaux et de marchandises en période d'incertitude politique.

Créé en 2005, FP Markets a constamment fourni aux traders des spreads plus serrés et une vitesse d'exécution plus rapide. Grâce à l'utilisation des prix bruts (raw pricing), l'entreprise est en mesure d'agréger les prix parmi un éventail de fournisseurs de liquidités de premier plan. Les traders de Forex et de CFD recherchant des conditions de négociation optimales ne devraient pas chercher plus loin.

À propos de FP Markets :

À propos de FP Markets :

FP Markets est un fournisseur mondial de CFD et de Forex réglementé en Australie, avec plus de 15 ans d'expérience dans le secteur.

La vision de la société a toujours été de proposer à ses clients la destination ultime pour la négociation en associant les meilleures conditions de négociation, la meilleure technologie, la meilleure gamme de produits, la meilleure tarification et les meilleurs services client disponibles pour ceux qui souhaitent négocier sur les marchés.

FP Markets offre les spreads interbancaires Forex les plus serrés disponibles à partir de 0 pip et un effet de levier allant jusqu'à 500:1.

Ses clients peuvent également négocier partout depuis leurs appareils mobiles sur plusieurs plateformes en ligne puissantes, comme MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader et IRESS.

Le service multilingue exceptionnel de la société disponible jour et nuit 5 jours sur 7 a été reconnu par Investment Trends comme ayant les clients les plus satisfaits de l'industrie, lui attribuant le « Prix de la plus grande satisfaction globale de la clientèle », pendant cinq années consécutives.

Pour obtenir plus de détails sur notre vaste offre, veuillez consulter notre site https://www.fpmarkets.com .

