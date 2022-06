FP Markets erhält Auszeichnung „Best Trade Execution" bei den Ultimate Fintech Awards 2022

SYDNEY, 26. Juni 2022 /PRNewswire/ -- FP Markets feiert sein 17-jähriges Bestehen und setzt seine Erfolgsserie mit Auszeichnung „Best Trade Execution" fort.

FP Markets wurde bei den Ultimate Fintech Awards 2022 als „Best Trade Execution" ausgezeichnet. Die prestigeträchtige Preisverleihung fand am letzten Abend der iFX EXPO International am Columbia Beach in Limassol statt.