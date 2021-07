FP Markets erweitert sein globales Angebot um 550+ Multi-Country Aktien-CFDs

Craig Allison, Leiter der Region Europa, Naher Osten und Afrika, sagte hierzu: „Das Interesse an Aktien hat weltweit ein Allzeithoch erreicht und es ist wichtig für uns, unsere Produktpalette kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu erweitern, um der gestiegenen Kundennachfrage nach einer größeren Vielfalt unseres Angebots an Aktien-CFDs gerecht zu werden. Wir haben bereits ein beeindruckendes Portfolio führender globaler Aktien, darunter Unternehmen wie Tesla und die sogenannten "FAANGs". Diese aufregende neue Produktpalette fügt eine Reihe von globalen Unternehmen aus einer Vielzahl von Sektoren hinzu, die an einer Reihe von internationalen Börsen notiert sind, darunter Alibaba, Zoom und eine Reihe von Biotech- und Big Pharma-Unternehmen, die sich seit der COVID-19-Pandemie als besonders attraktiv für Investoren erwiesen haben. Dieses neue Angebot an Aktien-CFDs ist auf der FP Markets Metatrader 5 Plattform verfügbar, die fortschrittliche Funktionalität und schnelle Ausführung für neue und erfahrene Trader bietet, die schnell und effizient die globalen Märkte sowohl auf dem Desktop als mobil handeln wollen."

Zusätzlich zu den Aktien-CFDs bietet FP Markets über 10.000 Handelsinstrumente an, die Händlern Zugang bieten zu CFDs auf Forex , Indices , Commodities , Stocks , und Kryptowährungen . Damit ist FP Markets eines der größten Angebote in der Branche und bietet 8 Plattformen, darunter MT4, MT5 und Iress. In den letzten 16 Jahren hat FP Markets gelernt, dass konsistent enge Spannen, schnelle Ausführung, hochmoderne Plattformen, ein umfassendes Produktangebot und erstklassiger Kundensupport die wichtigsten Voraussetzungen dafür sind, seriöse Händler für sich zu gewinnen. Seit dem Jahr seiner Gründung im Jahr 2005 erweitert Australiens bester Forex-Broker 2020 kontinuierlich sein Produktangebot und bietet Händlern die Möglichkeit, unter einigen der besten Handelsbedingungen der Branche zu handeln, und setzt sein außerordentliches Wachstum von Jahr zu Jahr fort.

Hinweise an die Redaktion

Informationen zu FP Markets:

FP Markets ist ein australischer, weltweit tätiger Anbieter von Differenzkontrakten und Devisen mit über 16 Jahren an Branchenerfahrung.

FP Markets bietet extrem konkurrenzfähige Devisenspannen im Interbankenhandel ab 0,0 Pip und einen Hebel von bis zu 500:1.

bis zu 500:1. Laden Sie die FP Markets Mobile App herunter und handeln Sie im Handumdrehen auf verschiedenen führenden Online-Plattformen, wie Metatrader5 , WebTrader , und Iress .

herunter und handeln Sie im Handumdrehen auf verschiedenen führenden Online-Plattformen, wie , , und . Der hervorragende mehrsprachige 24/5-Kundenservice des Unternehmens wurde von Investment Trends bereits als der Kundenservice mit der höchsten Kundenzufriedenheit der Branche ausgezeichnet.

FP Markets wurde bei den Global Forex Awards in aufeinanderfolgenden Jahren (2019, 2020) als "Global Forex Value Broker" ausgezeichnet.

Weitere Einzelheiten zu unserem umfassenden Angebot finden Sie unter https://www.fpmarkets.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1574260/FP_Markets.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1574261/FP_Markets_Logo.jpg

Related Links

https://www.fpmarkets.com



SOURCE FP Markets