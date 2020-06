FP Markets feiert sein 15-jähriges Bestehen

– ein Meilenstein, der bestätigt, dass FP Markets einer der etabliertesten Forex- & CFD-Broker der Welt ist.

SYDNEY, 1. Juni 2020 /PRNewswire/ -- FP Markets feiert heute sein 15-jähriges Bestehen und kündigt anlässlich dieses bedeutenden Meilensteins den Start seiner neuen Website mit einer Vielzahl von neuen Besonderheiten und Funktionen an. FP Markets, das seit 2005 von der Australian Securities and Investment Commission (ASIC) reguliert wird, ist ein weltweit renommiertes Unternehmen in der Branche und seit seiner Gründung der Gewinner von mehr als 40 Auszeichnungen.