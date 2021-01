FP Markets lança aplicativo de trading móvel intuitivo e repleto de recursos

Baixe agora: Android(Google Play) | iOS (a App Store)

Os traders podem não apenas acessar mais de 60 pares de moedas, como também podem negociar mais de 50 das maiores ações do mundo, incluindo as ações das empresas Facebook, Google, Apple e Amazon. O FP Markets também oferece trading com alavancagem em Commodities e mais de uma dúzia de índices das maiores bolsas mundiais. Para as pessoas que estão interessadas em realizar trading com a classe de ativos emergentes, há disponibilidade de Criptomoedas, das quais Bitcoin, Ethereum, Litecoin e Ripple fazem parte da gama de produtos.

Quando perguntado sobre o lançamento do aplicativo móvel, o diretor administrativo Matt Murphie foi claro sobre a sua importância. "O lançamento do aplicativo móvel para trading FP Markets foi uma entrega importante da empresa, uma vez que os traders modernos precisam ser capazes de realizar trading em movimento."

O trabalho árduo da empresa em 2020 não passou despercebido, com vários prêmios sendo recebidos este ano, incluindo, "Best FX Broker Australia" e "Global Forex Value Broker". Matt explicou que há mais do que trabalho árduo e dedicação.

"Não posso subestimar o benefício de ter mais de 15 anos de experiência no setor. Temos traders que estão conosco desde o primeiro dia, e empreendemos esforços constantes para nos engajar com eles para melhorar nossa oferta de produtos. O feedback deles desempenhou um papel fundamental no design, funcionalidade e recursos do novo aplicativo móvel."

O feedback de clientes resultou em alguns dos principais recursos do aplicativo móvel, possibilitando que os traders sejam capazes de:

Depositar e sacar usando o aplicativo móvel

Usar o menu "favoritos" para criar uma experiência de trading mais rápida e contínua

Acessar a conta e alterar as configurações no Portal do cliente

Acessar à liquidez de nível superior com preços em tempo real

Realizar pesquisa e análise usando uma variedade de ferramentas de trading

Acessar sua conta MetaTrader 4 usando as mesmas credenciais

Baixe o aplicativo móvel para trading FP Markets hoje mesmo e inicie as operações de trading.

