FP Markets lança FP Markets Social Trading

Os traders podem não apenas acessar mais de 60 pares de moedas, como também podem negociar mais de 50 das maiores ações do mundo, incluindo as ações das empresas Facebook, Google, Apple e Amazon. Para investidores que buscam uma gama de produtos mais diversificada, a FP Markets oferece preços de primeira classe para todas as principais commodities, bem como para os índices mais comercializados do mundo das maiores bolsas mundiais. Para clientes interessados em criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, Litecoin e Ripple estão disponíveis.

Craig Allison, diretor para Europa, Oriente Médio e África, comentou "O FP Markets Social Trading permite que os traders encontrem, sigam e copiem automaticamente os traders de sucesso. Desde o lançamento da versão beta no início de março, observamos uma alta demanda pelo FP Markets Social Trading com grande adesão de inscrições e aumento da atividade e dos índices de engajamento, especialmente nas redes sociais. Estamos animados com o surgimento de uma nova classe de traders, e seu interesse crescente em Forex Trading e contratos de diferença (Contracts For Difference, CFDs), que preferem analisar o desempenho de traders experientes e replicar seu comportamento de trading. Adicionar esta funcionalidade às nossas condições de trading e preços líderes de mercado torna a FP Markets a corretora preferida tanto para profissionais como para aqueles que estão no início de sua jornada de trading"

Iniciar o Copy Trading

O diretor de produtos, Narayan Joshi, complementou :"Há uma tendência crescente entre os usuários em direção a plataformas de social trading como esta que oferecem social trading em Forex e CFDs e combinam ações, índices, commodities, criptomoedas e comunidade. A FP Markets Social Trading oferece uma solução de ponta para traders sérios e também está disponível em todos os dispositivos Android e iOS para clientes que desejam negociar em qualquer lugar"

Como funciona o Social Trading?:

Não há necessidade de desenvolver seu próprio plano de negociação (trading)

Acompanhe o desempenho dos traders de sucesso em tempo real

Espelhe o comportamento de negociação de traders profissionais com um histórico comprovado

Não há necessidade de tomar decisões de negociação

Mantenha o controle: a funcionalidade permite várias opções copy trading e estratégias de gerenciamento de riscos

Negociação totalmente automatizada

Faça parte de uma comunidade que inclui traders de todos os níveis de habilidade e escolha quem você quer copiar

A FP Markets é um case de expansão em um mercado grande e em rápido crescimento e, no mundo acelerado do trading on-line, é uma corretora de Forex e CFD premiada que tem se mantido consistentemente à frente da curva, abrindo o caminho como uma das principais empresas de Fintech da Austrália.

Visite e participe da Comunidade Social de Trading FP Markets!

Baixe agora: Android (Google Play) | iOS (a App Store)

Notas aos editores

Sobre a FP Markets:

A FP Markets é uma provedora global de CFD e Forex regulamentada pela Austrália, com mais de 16 anos de experiência no setor.

O objetivo da empresa sempre foi oferecer o melhor destino de trading para os clientes, por meio da combinação das melhores condições de trading, tecnologia, variedade de produtos, preços e serviços disponíveis para as pessoas que desejam negociar nos mercados.

A FP Markets oferece spreads Forex interbancários altamente competitivos disponíveis a partir de 0,0 pips e alavancagem de até 500:1 na conta FP Markets Pro.

O excepcional serviço multilíngue 24 horas por dia/5 dias por semana da empresa foi reconhecido pela Investment Trends como o local dos clientes mais satisfeitos do setor e recebeu o prêmio "The Highest Overall Client Satisfaction Award", em cinco anos da Investment Trends.

A FP Markets recebeu o prêmio "Global Forex Value Broker" (Corretora de Forex de Valor Global) em anos consecutivos (2019, 2020) no Global Forex Awards

Para obter todos os detalhes sobre a nossa ampla variedade de produtos oferecidos, acesse https://www.fpmarkets.com

