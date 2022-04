FP Markets lança o FP Markets Partners Hub. A escolha premium para IBs e especialistas em marketing de afiliados

O FP Markets Partners Hub oferece uma rica fonte de informações para os parceiros contendo materiais de marketing e artigos informativos e dicas em abundância para que os IBs e os Afiliados aprendam a maximizar seu potencial de ganhos

SYDNEY, 27 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A FP Markets lançou o Partners Hub informativo para IBs e especialistas em Marketing de Afiliados. O novo e exclusivo FP Markets Partners Hub é um benefício adicional para ingressar na FP Markets como Parceiro e é um recurso informativo e ponto de encontro para os Introducing Brokers e Afiliados. A estrutura de reembolso altamente competitiva e baseada no volume da FP Markets, combinada com as baixas barreiras de entrada, fazem com que a FP Markets seja a parceira ideal para IBs e Afiliados de todos os tamanhos e níveis de experiência.