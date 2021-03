FP Markets lance FP Markets Social Trading

Le trading de copie élimine certaines des complexités du trading de forex et de CFD et permet aux clients un point d'entrée plus accessible au trading des marchés financiers mondiaux en suivant des traders à succès, ou des fournisseurs. Ces fournisseurs sont classés par FP Markets en fonction de leur rentabilité sur une période donnée et les copieurs potentiels ont la possibilité de consulter leur historique complet de transactions et leurs performances passées.

Non seulement les traders peuvent accéder à plus de 60 paires de devises , mais ils peuvent également négocier plus de 50 des plus grandes actions du monde dont Facebook, Google, Apple et Amazon. Pour les investisseurs à la recherche d'une gamme de produits plus diversifiée, FP Markets propose des prix de premier ordre sur toutes les principales matières premières ainsi que sur les indices les plus négociés au monde sur les plus grandes places boursières. Pour les clients intéressés par les crypto-monnaies , Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Ripple sont tous disponibles.

Craig Allison, responsable de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique, a déclaré : « FP Markets Social Trading permet aux traders de trouver, de suivre et de copier automatiquement les traders qui réussissent. Depuis son lancement en version bêta au début du mois de mars, nous avons constaté une forte demande pour FP Markets Social Trading, avec une augmentation considérable des inscriptions et une hausse des taux d'activité et d'engagement, notamment sur les médias sociaux. Nous nous réjouissons de l'émergence d'une nouvelle catégorie de traders, et de leur intérêt croissant pour le trading du Forex et les contrats de différence (CFD) , qui préfèrent analyser les performances de traders expérimentés et reproduire leur comportement de trading. L'ajout de cette fonctionnalité à nos prix et à nos conditions de négociation, qui sont les meilleurs du marché, fait de FP Markets le courtier de référence pour les professionnels et ceux qui sont au début de leur parcours de négociation »

Commencer le Copy Trading

Narayan Joshi, directeur produit, a ajouté : « Les utilisateurs ont de plus en plus tendance à se tourner vers des plates-formes de trading social comme celle-ci, qui proposent un trading social sur le Forex et les CFD et combinent actions, indices, matières premières, crypto-monnaies et communauté. FP Markets Social Trading offre une solution haut de gamme pour les traders sérieux et est également disponible sur tous les appareils Android et iOS pour les clients qui veulent trader en déplacement. »

Comment fonctionne le trading social ?

· Pas besoin de développer votre propre plan de trading

· Suivez les performances des traders performants en temps réel

· Imitez le comportement des traders professionnels qui ont fait leurs preuves

· Il n'est pas nécessaire de prendre des décisions commerciales

· Maintenez le contrôle : La fonctionnalité permet de multiples options de copy trading et de stratégies de gestion des risques

· Un trading entièrement automatisé

· Faites partie d'une communauté comprenant des traders de tous niveaux de compétence et choisissez qui vous voulez copier

FP Markets est un cas de croissance sur un marché important et en pleine expansion et, dans le monde trépidant du trading en ligne, c'est un courtier en Forex et en CFD primé qui a toujours su garder une longueur d'avance en tant que l'une des principales entreprises Fintech d'Australie.

Visitez et rejoignez la communauté de trading social de FP Markets !

Télécharger maintenant : Android (Google Play) | iOS ( l'App Store)

À propos de FP Markets

· FP Markets est un fournisseur mondial de CFD et de Forex réglementé en Australie, avec plus de 16 ans d'expérience dans le secteur.

· La vision de la société a toujours été de proposer à ses clients la destination ultime pour la négociation en associant les meilleures conditions de négociation, la meilleure technologie, la meilleure gamme de produits, la meilleure tarification et les meilleurs services client disponibles pour ceux qui souhaitent négocier sur les marchés.

· FP Markets offre des spreads interbancaires sur le Forex très compétitifs, disponibles à partir de 0,0 pips et un effet de levier jusqu'à 500:1 sur le compte pro de FP Markets.

· Le service multilingue exceptionnel de la société disponible jour et nuit 5 jours sur 7 a été reconnu par Investment Trends comme ayant les clients les plus satisfaits de l'industrie, lui attribuant le « Prix de la plus grande satisfaction globale de la clientèle », pendant cinq années consécutives.

· FP Markets a été récompensé en tant que « Global Forex Value Broker » au cours des années consécutives (2019, 2020) aux Global Forex Awards.

Pour obtenir plus de détails sur notre vaste offre, veuillez consulter notre site https://www.fpmarkets.com .

