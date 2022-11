FP Markets lance le portail amélioré et redessiné pour les courtiers introducteurs (IB)

SYDNEY, 17 novembre 2022 /PRNewswire/ -- FP Markets a remanié son portail IB en tenant compte de la veille économique, afin d'optimiser la transparence et d'assurer le succès des partenariats.

Le programme IB de FP Markets est l'un des principaux programmes de partenariat dans l'industrie des changes et est conçu pour rémunérer et récompenser les introducteurs et les partenaires qui envoient des clients à FP Markets.

Grâce à la nouvelle version actualisée du portail IB , les IB ont accès aux volumes négociés et aux réseaux sous-IB de leurs clients, et peuvent produire des rapports personnalisés à l'aide d'outils d'analyse avancés. Les partenaires peuvent suivre de près le parcours du client, du statut d'approbation aux dépôts et aux retraits, ce qui garantit une transparence totale.

Les autres caractéristiques sont les suivantes:

Un tableau de bord convivial et avancé qui donne un aperçu de l'activité récente et permanente du compte,

Des outils de visualisation des données permettant de visualiser les performances mois par mois.

Amélioration de la fonction de lien de parrainage permettant aux IB de choisir parmi un ensemble de pages de renvoi qui répondent aux besoins de leur marché cible et contribuent à optimiser la conversion.

Visualisation détaillée des hiérarchies IB multi-niveaux permettant à chaque partenaire d'accéder facilement à ses plans de commission qui sont ventilés par catégorie d'instrument.

La procédure de transfert des rabais/commissions a été simplifiée afin de garantir des transactions fluides et rapides, et diverses options de retrait sont disponibles pour les partenaires.

Une toute nouvelle section marketing a été ajoutée au portail de l'IB afin d'aider les IB à attirer une nouvelle clientèle grâce à l'utilisation de matériel marketing disponible en plusieurs langues,

Les partenaires bénéficient également d'un accès direct au Hub des partenaires pour toutes les dernières nouvelles, interviews et tutoriels.

Le chef de projet Kim Reilly a déclaré : « Les courtiers introducteurs comptent sur la transparence, d'excellents rapports et des outils de marketing pour gérer efficacement leurs recommandations. Il est essentiel que les partenaires disposent d'un point de référence pour visualiser les remises générées et les taux de commission qu'ils reçoivent. Nous avons transformé notre portail IB et apporté des améliorations que les IB apprécieront vraiment. La refonte a été guidée en grande partie par les commentaires de nos partenaires. Nous leur avons fourni des outils de veille stratégique améliorés, ainsi que des outils de reporting inégalés, afin que tous les types et niveaux d'IB puissent en bénéficier. »

Rejoignez-nous pour faire partie d'une structure de rabais basée sur le volume et hautement compétitive, combinée à de faibles barrières d'entrée.

Notes aux rédacteurs

À propos de FP Markets:

FP Markets est un courtier Forex mondial réglementé par l'Australie, avec plus de 17 ans d'expérience dans le secteur.

FP Markets offre des spreads Forex interbancaires très compétitifs à partir de 0,0 pips et un effet de levier allant jusqu'à 500:1 sur son compte pro.

Le courtier offre une application mobile ainsi que plusieurs plateformes en ligne puissantes pour les négociations comme MetaTrader4 , MetaTrader5 , WebTrader et Iress .

ainsi que plusieurs plateformes en ligne puissantes pour les négociations comme , , et . Le service multilingue exceptionnel de la société, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, a été reconnu par Investment Trends comme abritant certains des clients les plus satisfaits du secteur, ayant reçu le prix « The Highest Overall Client Satisfaction Award », cinq années consécutives, de Investment Trends.

FP Markets a été nommé « Meilleur courtier Forex du monde » quatre années consécutives (2019, 2020, 2021, 2022) lors des Global Forex Awards.

» quatre années consécutives (2019, 2020, 2021, 2022) lors des Global Forex Awards. FP Markets a reçu le prix de la « Meilleure expérience de trading Forex dans l'UE » aux Global Forex Awards de 2021.

» aux Global Forex Awards de 2021. FP Markets s'est vu décerner le prix du « Meilleur courtier Forex de l'UE » et du « Meilleur programme de partenariat Forex » lors des Global Forex Awards 2022.

FP Markets a remporté le prix « Best Trade Execution » aux Ultimate Fintech Awards 2022.

Pour obtenir plus de détails sur l'offre étendue de l'entreprise, veuillez consulter le site : https://www.fpmarkets.com/

