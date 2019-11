FP Markets lance un nouveau portail pour courtiers introducteurs

Soucieux de la transparence, FP Markets a veillé à ce que le portail nouvellement conçu permette aux IB (courtiers introducteurs) de visualiser et de se tenir au courant des transactions, des dépôts, des volumes et des remises quotidiens générés par les clients directs ou les clients de sous-traitants IB. Pour faciliter leur utilisation, les IB peuvent également exporter des données de transaction au format PDF et CSV à des fins de reporting et de rapprochement.

FP Markets a reconnu l'importance de fournir aux IB un contrôle et une maîtrise clairs de leurs multiples comptes de ristournes depuis différentes plateformes de trading. En réponse à cela, le nouveau portail IB permet aux IB d'initier en un clic les demandes de transfert de fonds des comptes de remise vers leurs comptes de trading. Les IB peuvent également gérer leur expérience de la banque en ligne pour permettre rapidement le retrait des fonds des comptes de FP Markets directement vers leurs comptes bancaires personnels.

FP Markets a mis en place un processus d'enregistrement en ligne facile à utiliser, qui permet aux IB d'utiliser leurs téléphones portables pour renforcer la sécurité et la vérification de l'identité. La gestion des comptes est ensuite gérée exclusivement via le portail dédié de l'IB. Service Delivery est réactif et les comptes de l'IB sont ouverts instantanément avec un partenaire/centre de support de l'IB dédié qui active les comptes avec des interactions minimales. Le référentiel central a été configuré pour stocker et gérer de manière sécurisée les documents justificatifs de l'IB, tels que des copies de passeports, afin de réduire le temps nécessaire à l'administration des opérateurs de l'IB chaque fois qu'ils utilisent le site Web.

Craig Allison, responsable Europe, Moyen-Orient et Afrique de FP Markets, a commenté : « Nous sommes ravis de lancer notre portail IB dédié, qui est le fruit de plusieurs années de recherche et de développement. Notre objectif était de mettre en place un portail transparent et facile à utiliser, qui améliore l'expérience en ligne et le système de récompense des clients IB, qui constituent un élément extrêmement précieux de notre activité. Nous avons évalué le parcours des IB, de bout en bout, et mis au point une solution en ligne qui, selon nous, leur permet de rester facilement au courant des transactions en espèces générées par les commissions garanties, ainsi que du solde en temps réel de leurs comptes de remise multiples à partir de nos plateformes de trading variées. Nous en sommes désormais à notre quinzième année chez FP Markets et nous sommes fiers de l'évolution constante de notre offre en ligne et de notre volonté d'investir massivement dans la fourniture d'une technologie avancée aux traders, qui, à notre avis, est sans égal sur le marché. »

FP Markets offre plus de 10 000 instruments de trading dans les secteurs Forex, Equity CFD, Indices, Futures CFD et des crypto-monnaies, soit la plus grande gamme de produits du secteur. La commodité de pouvoir trader des contrats sur la différence (CFD) depuis un compte unique est la raison pour laquelle de nombreux traders choisissent FP Markets.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1020242/FP_Markets_IB_Portal.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1007674/FP_Markets_Logo.jpg

https://www.fpmarkets.com



SOURCE FP Markets