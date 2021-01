FP Markets lance une application de trading mobile intuitive et riche en fonctionnalités

Disponible sur tous les appareils Android et iOS, l'application de trading mobile FP Markets permet de négocier le Forex et les CFD des actions, des indices, des matières premières et des cryptomonnaies.

Télécharger maintenant : Android(Google Play) | iOS (The App Store)

Non seulement les traders peuvent accéder à plus de 60 paires de devises, mais ils peuvent également négocier plus de 50 des plus grandesactions du monde dont Facebook, Google, Apple et Amazon. FP Markets propose également le trading à effet de levier sur les matières premières et plus d'une douzaine d'indices issus des plus grandes bourses mondiales Pour les personnes intéressées par le commerce de la classe d'actifs émergents qu'est la cryptomonnaie avec Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Ripple qui font tous partie de la gamme de produits.

Interrogé sur la sortie de l'application mobile, le directeur général Matt Murphie a clairement souligné son importance. « Le lancement de l'application de trading mobile FP Markets a été un élément clé pour la société, car les traders modernes doivent être en mesure de négocier en déplacement. »

Le travail acharné de l'entreprise en 2020 n'est pas passé inaperçu, avec de nombreuses récompenses qui lui ont déjà été décernées cette année, dont celles de « Best FX Broker Australia » et de « Global Forex Value Broker ». Matt a expliqué qu'il y a plus que du travail et du dévouement.

« Je ne peux pas sous-estimer l'avantage d'avoir plus de 15 ans d'expérience dans l'industrie. Nous avons des traders qui nous accompagnent depuis le premier jour, et nous nous efforçons constamment de nous engager avec eux pour améliorer notre offre de produits. Leurs commentaires ont joué un rôle essentiel dans la conception, la fonctionnalité et les caractéristiques de la nouvelle application mobile. »

Les commentaires des clients ont permis de mettre en place certaines des principales caractéristiques de l'application mobile, les traders étant en mesure de :

Faire un dépôt et un retrait à partir de l'application mobile

Utiliser le menu « Favoris » pour créer une expérience de négociation plus rapide et plus fluide

Accéder à leur compte et modifier les paramètres via le portail client

Accéder à une liquidité de premier ordre avec une tarification en temps réel

Effectuer des recherches et des analyses en utilisant une série d'outils commerciaux

Se connecter à leur compte MetaTrader 4 en utilisant les mêmes identifiants

Téléchargez l'application de trading mobile de FP Markets dès aujourd'hui et commencez à négocier.

Notes à l'intention des rédacteurs

À propos de FP Markets

FP Markets est un fournisseur mondial de CFD et de Forex réglementé en Australie, avec plus de 15 ans d'expérience dans le secteur.

La vision de la société a toujours été de proposer à ses clients la destination ultime pour la négociation en associant les meilleures conditions de négociation, la meilleure technologie, la meilleure gamme de produits, la meilleure tarification et les meilleurs services client disponibles pour ceux qui souhaitent négocier sur les marchés.

FP Markets offre des spreads interbancaires sur le Forex très compétitifs, disponibles à partir de 0,0 pips et un effet de levier jusqu'à 500:1 sur le compte pro de FP Markets.

Le service multilingue exceptionnel de la société disponible jour et nuit 5 jours sur 7 a été reconnu par Investment Trends comme ayant les clients les plus satisfaits de l'industrie, lui attribuant le « Prix de la plus grande satisfaction globale de la clientèle », pendant cinq années consécutives.

plus grande satisfaction globale de la clientèle », pendant cinq années consécutives. FP Markets a été récompensé en tant que « Global Forex Value Broker » au cours des années consécutives (2019, 2020) aux Global Forex Awards.

Pour obtenir plus de détails sur notre vaste offre, veuillez consulter notre site https://www.fpmarkets.com.

