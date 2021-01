FP Markets lanza aplicación de transacciones móvil, intuitiva y cargada de funciones

Descargar ahora: Android(Google Play) | iOS (App Store)

Los negociadores tienen la posibilidad, no solo de acceder a más de 60 pares de monedas, sino que también pueden operar más de 50 de las acciones más fuertes del mundo, incluyendo Facebook, Google, Apple y Amazon. FP Markets también ofrece operaciones apalancadas en materias primas y más de una docena de índices de las bolsas más grandes del mundo. Para quienes se interesan por operar la categoría de activos emergentes de las criptomonedas, Bitcoin, Ethereum, Litecoin y Ripple, forman parte de la gama de productos disponibles.

Cuando se le preguntó sobre el lanzamiento de la aplicación móvil, el director administrativo Matt Murphie estaba claro sobre su importancia. "El lanzamiento de la aplicación móvil de transacciones FP Markets era un entregable fundamental dado que los negociadores modernos necesitan poder operar mientras están en movimiento".

El arduo trabajo de la compañía durante 2020 no ha pasado desapercibido, como lo confirman múltiples premios que están a la vista para este año, incluyendo "Best FX Broker Australia" y "Global Forex Value Broker". Matt explicó que se trata de mucho más que trabajo arduo y dedicación.

"No puedo subestimar la ventaja de contar con más de 15 años de experiencia en la industria. Tenemos negociadores que han estado con nosotros desde el primer día, y nos esforzamos constantemente por interactuar con ellos para mejorar nuestra oferta de productos. Sus opiniones tuvieron un papel fundamental en el diseño, la funcionalidad y las características de la nueva aplicación móvil".

Las opiniones de los clientes dieron lugar a algunas de las características más importantes de la aplicación móvil, con las cuales los negociadores pueden:

Hacer depósitos y retiros desde la aplicación móvil

Usar el menú "Favoritos" para crear una experiencia de transacciones más rápida y fluida

Acceder a su cuenta y cambiar la configuración a través del portal del cliente

Acceder a liquidez de primer nivel con precios en tiempo real

Realizar investigaciones y análisis utilizando una variedad de herramientas comerciales

Iniciar sesión en su cuenta MetaTrader 4 con las mismas credenciales

Descargue la aplicación móvil de transacciones FP Markets hoy mismo y empiece a operar.

Descargar ahora: Android(Google Play) | iOS (App Store)

De origen australiano y con más de 15 años de experiencia en la industria, FP Markets es un proveedor regulado de CFD y Forex.

La visión de la compañía siempre ha sido ofrecer la plataforma comercial perfecta, combinando lo mejor en condiciones de transacción, tecnología, gama de productos, precios y servicio al cliente, disponible para quienes desean operar en los mercados.

FP Markets ofrece spreads interbancarios de Forex altamente competitivos disponibles desde 0,0 pips, y apalancamiento hasta 500:1 en la cuenta FP Markets Pro.

El excepcional servicio al cliente multilingüe, disponible 24/5, llevó a que Investment Trends haya nombrado a FP Markets como el hogar de algunos de los clientes más satisfechos de la industria, y le haya otorgado el premio "The Highest Overall Client Satisfaction Award" durante cinco años consecutivos.

FP Markets ha sido galardonada como "Global Forex Value Broker" por dos años consecutivos (2019, 2020) en los Global Forex Awards.

Para obtener todos los detalles de nuestra amplia oferta, por favor visite https://www.fpmarkets.com

