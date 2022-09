FP Markets obtém uma sequência de prêmios no Global Forex Awards 2022

SIDNEY, 26 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A FP Markets recebeu o prêmio de "Best Global Value Broker 2022" pelo quarto ano consecutivo, algo sem precedentes. A FP Markets conquistou ainda dois prêmios, "Best Forex Partners Programme" na Ásia em 2022 e "Best Forex Broker" na Europa em 2022.

O Global Forex Awards 2022 comemorou sua 5a edição na quinta-feira, 22 de setembro de 2022, na glamorosa Marina em Limassol, no Chipre. A cerimônia reuniu diversas empresas globais que oferecem tecnologias de ponta, ferramentas abrangentes de pesquisa de mercado, programas educacionais superiores e atendimento ao cliente de primeira linha.

Craig Allison, diretor da FP Markets na Europa, Oriente Médio e África, declarou: "É uma honra para nós receber o prêmio de "Best Global Value Broker" pelo quarto ano consecutivo, um feito sem precedentes que enfatiza nosso compromisso consistente e inabalável de oferecer a nossos clientes a melhor experiência de negociação. Estamos ainda mais satisfeitos em receber, pela primeira vez, os prêmios de "Best Forex Partners Programme" na Ásia e "Best Forex Broker" na Europa em 2022, que demonstram claramente que, à medida que expandimos globalmente, estamos sendo reconhecidos por oferecer a nossos clientes, de forma consistente, preços competitivos, execução rápida, tecnologias líderes de mercado e uma experiência de primeira linha ao cliente. Ficamos muito gratos pelo reconhecimento internacional contínuo, uma vez que na FP Markets nos orgulhamos desses atributos, e esses prêmios de prestígio são a prova do trabalho árduo de nossa equipe global para sempre oferecer a nossos clientes a melhor experiência de negociação."

A FP Markets oferece mais de dez mil instrumentos de negociação, dando aos traders acesso a CFDs em Forex, índices, commodities, ações e criptomoedas, tornando-se uma das maiores ofertas do setor e oferecendo oito diferentes plataformas, incluindo MT4, MT5 e Iress. Nos últimos 17 anos, a FP Markets aprendeu que a combinação de spreads consistentemente justos e execução rápida, juntamente com plataformas de ponta, uma ampla gama de produtos e suporte de primeira linha ao cliente são os ingredientes-chave que dão aos traders sérios a confiança para negociar. Desde o ano de sua criação em 2005, a Melhor Corretora Forex da Austrália de 2020 continua a ampliar sua oferta de produtos, oferecendo aos traders a capacidade de negociar sob algumas das melhores condições de negociação do setor.

Sobre a FP Markets:

A FP Markets é uma corretora forex global regulamentada pela Austrália com mais de 17 anos de experiência no setor.

A FP Markets oferece spreads forex interbancários altamente competitivos disponíveis a partir de 0,0 pontos percentuais e alavancagem de até 500:1 em sua conta profissional.

Baixe o aplicativo móvel da FP Markets e negocie em qualquer lugar em várias plataformas on-line poderosas como MetaTrader4, MetaTrader5, WebTrader e Iress.

O excepcional serviço multilíngue 24 horas por dia, sete dias por semana da empresa foi reconhecido pela Investment Trends como o local dos clientes mais satisfeitos do setor, tendo recebido, por cinco anos consecutivos, o prêmio "The Highest Overall Client Satisfaction Award" da Investment Trends.

A FP Markets recebeu o prêmio de "Global Forex Value Broker" por quatro anos consecutivos (2019, 2020, 2021 e 2022) no Global Forex Awards.

A FP Markets recebeu o prêmio de "Best Forex Trading Experience in the EU" no Global Forex Awards 2021.

A FP Markets recebeu o prêmio de "Best Trade Execution" no Ultimate Fintech Awards 2022.

Para obter todos os detalhes sobre nossa ampla oferta, acesse https://www.fpmarkets.com

