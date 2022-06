FP Markets recebeu o prêmio "Best Trade Execution" no Ultimate Fintech Awards 2022

Craig Allison, diretor da Europa, Oriente Médio e África, comentou: "Estamos muito satisfeitos por sermos reconhecidos como a fintech líder do setor em execução de trades. Receber este prestigiado prêmio é a confirmação de que nosso trabalho dedicado e compromisso com a excelência são apreciados por nossos clientes e reconhecidos no setor. O prêmio "Best Trade Execution" reconhece e premia a empresa que oferece consistentemente preços competitivos, execução rápida, tecnologia líder de mercado e excelência em serviços a seus clientes. Na FP Markets, nos orgulhamos desses atributos e sempre oferecemos a nossos clientes a melhor experiência de trading."

O Ultimate Fintech Award é um prêmio de distinção para reconhecer fintechs no setor de trading on-line B2B e B2C. Com seus anos de experiência no setor de fintech e finanças, a Ultimate Fintech estabeleceu uma referência exclusiva do setor para que os corretores e provedores de serviços B2B possam oferecer a traders e empresas uma referência do setor das melhores empresas para realizar trades e fazer negócios.

A FP Markets oferece mais de dez mil instrumentos de negociação, oferecendo aos traders acesso a CFDs por meio de forex, índices,commodities,ações, títulos e criptomoedas, tornando-se uma das maiores ofertas do setor e oferecendo oito diferentes plataformas, incluindo MT4, MT5 e Iress. Nos últimos 16 anos, a FP Markets aprendeu que a combinação de spreads consistentemente limitados e execução rápida, juntamente com plataformas de ponta, uma ampla gama de produtos e suporte ao cliente de primeira linha são os ingredientes-chave que dão aos traders sérios a confiança para negociar.

