FP Markets reçoit le prix du Meilleur courtier de valeurs Forex au monde lors des Global Forex Awards 2019

FP Markets a été récompensée pour son engagement à fournir à ses clients des conditions de trading inégalées. Société établie dans le secteur depuis plus de 15 ans, FP Markets a appris que ses prix, sa vitesse d'exécution, ses plateformes de pointe, sa gamme de produits, son assistance clientèle et son analyse des marchés constituent des ingrédients clés qui permettent à ses clients de faire du trading en toute confiance.

Matt Murphie, directeur général de FP Markets, a commenté : « Nous sommes très heureux d'avoir remporté le prix du Meilleur courtier de valeurs Forex au monde lors des Global Forex Awards 2019. Il est particulièrement gratifiant d'être reconnus par nos clients pour les efforts que nous déployons afin de leur procurer un environnement de trading de premier plan. Fondée il y a plus de 15 ans, FP Markets est profondément consciente du fait que les prix, la vitesse d'exécution, des plateformes de pointe, une gamme de produits et une assistance clientèle sont les ingrédients clés que cherchent nos clients. »

FP Markets offre plus de 10 000 instruments de trading dans les secteurs Forex, Equity CFD, Indices, Futures CFD et Cryptos, soit la plus grande gamme de produits du secteur. La commodité de pouvoir trader des contrats sur la différence (CFD) depuis un compte unique est la raison pour laquelle de nombreux traders choisissent FP Markets.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1007676/Matthew_Murphie_FP_Markets_Global_Forex_Award.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1007674/FP_Markets_Logo.jpg

