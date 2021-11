FP Markets se corona como 'Best FX Broker Australia' 2021 y se suma a su victoria en 2020

Nick Twidale, consejero delegado de APAC para FP Markets comentó "Es genial ser reconocido como el Mejor Broker de FX en Australia para 2021, especialmente en un campo tan competitivo y concurrido. Nos esforzamos constantemente por ofrecer a nuestros clientes una experiencia de comercio excepcional y operar con FP Markets garantiza que nuestros clientes reciban unos spreads increíblemente ajustados, una ejecución rapidísima y una asistencia al cliente inmediata."

FP Markets ofrece una gama de plataformas de negociación, incluyendo MetaTrader 4 , MetaTrader 5 e Iress . Con varios tipos de cuentas diferentes y una gama de más de 10.000 instrumentos negociables que ofrecen a los operadores acceso a CFDs en Forex, Índices, Materias Primas, Acciones y Criptomonedas en Live Account o Demo Account .

FP Markets ha aprendido que la combinación de unos diferenciales siempre ajustados y una ejecución rápida, junto con unas plataformas de vanguardia y un servicio de atención al cliente multilingüe, son los ingredientes clave que dan a los operadores la confianza necesaria para operar.

· FP Markets es un broker de Forex global multirregulado con más de 16 años de experiencia en la industria.

· FP Markets ofrece spreads interbancarios de Forex altamente competitivos disponibles desde 0,0 pips y un apalancamiento de hasta 500:1*.

· Descargue la aplicación móvil de FP Markets y opere en marcha a través de varias potentes plataformas online como MetaTrader4 , MetaTrader5 , WebTrader , e Iress .

· El excelente servicio multilingüe 24/7 de la empresa ha sido reconocido por Investment Trends como sede de algunos de los clientes más satisfechos del sector, habiendo recibido el "Premio a la mayor satisfacción general de los clientes", cinco años consecutivos de Investment Trends.

· FP Markets ha sido premiado como ' Global Forex Value Broker ' en tres años consecutivos (2019, 2020, 2021) en los Global Forex Awards.

· FP Markets ha sido galardonada con el premio " Best Forex Trading Experience in the EU " en los Global Forex Awards 2021.

· Para conocer todos los detalles de nuestra amplia oferta, visite https://www.fpmarkets.com/.

