FP Markets wurde bei den Global Forex Awards 2019 als bester Global Forex Value Broker ausgezeichnet

SYDNEY, 10. Oktober 2019 /PRNewswire/ -- FP Markets freut sich, bekannt zu geben, dass es bei den Global Forex Awards 2019 mit dem Best Global Forex Value Broker Award ausgezeichnet wurde. Die Global Forex Awards 2019, die in diesem Jahr am 4. Oktober 2019 in Limassol stattfanden, würdigen Exzellenz in der Finanzindustrie, indem sie die besten Anbieter auszeichnen, für die die Öffentlichkeit gestimmt hat.