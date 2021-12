FPT Techday 2021 Prospérer dans la normalité verte

FPT a lancé un portefeuille de produits au cours de l'événement, afin d'aider les organisations à sécuriser leurs ressources, à fonctionner de manière plus flexible et à accélérer leurs activités. Plus précisément, FPT eCovax, le nom du portefeuille de produits, est basé sur l'IA et la technologie Big Data pour aider les entreprises à rester sûres, flexibles et à répondre aux besoins de recrutement à l'approche de la pandémie en numérisant l'ensemble du processus de recrutement ; en fournissant une aide pour les entretiens de sélection et une orientation professionnelle appropriée via Bot AI ; et en stockant, analysant et prévoyant les besoins en candidats.

Autre produit, l'assistant virtuel FPT.AI Advisory, assistant virtuel de nouvelle génération basé sur l'intelligence artificielle, et la solution de signature électronique FPT.eContract et FPT.CA, aident les entreprises à accélérer leurs opérations en cas de pandémie. Avec FPT AI Reader Flex et Ubot, tous les documents textuels comportant différentes structures d'information et procédures commerciales d'entreprise peuvent être facilement numérisés et automatisés, ce qui permet aux entreprises de fonctionner de manière flexible.

En outre, FPT a présenté pour la première fois lors de l'événement le modèle de la « ville verte intelligente » (la ville verte intelligente comprend six composantes principales : Gouvernement vert, Entreprise verte, Éducation verte, Santé verte, Vie verte, Mobilité verte). L'exposition offre une expérience complète d'un nouveau monde normal qui a été reconstruit, exploité et connecté de manière flexible sur la base de la technologie. Près de 50 solutions et produits technologiques de FPT contribuent à assurer la sécurité dans toutes les situations et le développement économique.

À propos du FPT Techday : il s'agit d'un forum technologique annuel mené par FPT Corporation, l'une des plus grandes et des plus prestigieuses entreprises du Vietnam. De 2013 à aujourd'hui, le FPT Techday a construit une marque autour de la confluence des tendances commerciales et des nouvelles technologies décrites dans les leçons, les expériences et les solutions pratiques des consultants et des experts en technologie de pointe de sources nationales et internationales. FPT a profité de cet événement pour réaffirmer son rôle et sa position de pionnier de la transformation numérique au Vietnam, tout en poursuivant l'objectif de devenir l'une des 50 premières entreprises du pays à fournir des services complets de transformation numérique à l'échelle mondiale.

M. Truong Gia Binh, Président de FPT, s'est exprimé en ces termes : « Nous n'avons qu'une seule approche pour combattre et vaincre la COVID-19 : nous devons aller plus vite que les mutations du virus. Et la technologie a le potentiel pour nous aider. Avec la technologie, nous sommes capables de vaincre la COVID-19. Avec la technologie, les entreprises peuvent reconstruire toutes les activités de gestion, de fonctionnement et d'affaires afin d'accélérer et de progresser. Grâce à la technologie, les individus peuvent s'adapter en toute sécurité à l'épidémie. Avec la technologie, d'ici 2045, le Vietnam peut devenir un pays riche ! »

Des détails supplémentaires sur l'événement sont disponibles sur le site Web https://techday2021.fpt.com.vn/.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1701946/FPT_techday_2021.jpg

Related Links

www.fpt.com.vn



SOURCE FPT Corporation